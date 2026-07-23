Así será la ya polémica grada de los Cantones de A Coruña 

Grada de los Cantones, según la infografía del proyecto CEDIDA

Cada vez que estalla una polémica por las obras de los Cantones, la alcaldesa pide paciencia para que se juzguen una vez estén concluidas. Surgieron voces que protestaban por la forma de los bancos de hormigón, hasta que se instalaron los asientos de madera que los vuelven más cómodos. También se criticó la falta de sombra en un espacio tan amplio.

Inés Rey respondió señalando que es difícil plantar árboles cuando debajo existe un aparcamiento subterráneo, pero uno de los nuevos bancos rodea precisamente un parterre en el que plantaron varios árboles que probablemente tardarán varios años en crecer lo suficiente para ofrecer sombra a los que se sienten en los bancos.

Entre los mayores detractores de la obra se encuentra Miguel Lorenzo, que este martes amenazó con acudir “con un pico y una pala” si gana las municipales de mayo para echar abajo la caseta de hormigón que debe acoger el ascensor del aparcamiento. Y quién sabe si las gradas que se encuentran detrás, porque lo que le preocupa a Lorenzo es el impacto visual en un entorno tan familiar para los coruñeses.

Obras en los Cantones esta misma semana Javier Alborés

Tanto a Rey como a Lorenzo les gusta definir los Cantones como “la sala de estar de los coruñeses”, y esa idea es la que está detrás del diseño, incluidas unas gradas que, sobre la salida del aparcamiento, están orientadas hacia el Obelisco, como dispuestas para contemplar un espectáculo. Los distintos tipos de bancos, algunos viejos y recuperados, y otros nuevos, permiten a los viandantes que se detengan allí escoger el ajetreo de los transeúntes o la contemplación de los jardines de Méndez Núñez.

La caseta de cemento

Según se desprende de la infografía del proyecto, la caseta que alberga el ascensor es todavía más grande de lo que se puede ver por ahora porque incluirá un tejado con un apoyo. El resultado es una pequeña construcción en forma de ‘L’ que probablemente no será del agrado del PP, que tiene claro que lo que hay que construir es una estructura de cristal transparente que no obstruya la visión. Por eso mismo es poco probable que le guste el aspecto final de la grada, que se levanta casi a la misma altura que el ascensor.

La situación recuerda ligeramente a la que se dio con La Marina. La obra de humanización, una de las más importantes llevadas a cabo por el gobierno de Carlos Negreira, nunca fue del agrado de la Marea Atlántica, que le achacaba exactamente lo mismo que el PP con los Cantones: que se trataba de un espacio vacío y sin sombra. Por ese mismo motivo, el Gobierno de Xulio Ferreiro tardó mucho en recepcionar las obras.

Andando el tiempo, se instalaron las zonas verdes demandadas, solucionando el problema de la falta de suelo plantando los árboles sobre montículos. Lorenzo no ha dejado claro cuál es su solución, que solo se aplicará si gana las elecciones.