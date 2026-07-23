A Coruña nombrará a Salvador de Madariaga hijo predilecto a título póstumo

Salvador de Madariaga 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace medio siglo, el día de su 90 cumpleaños, un 23 de julio de 1976, apenas un par de días después de haber pisado A Coruña por primera vez tras 40 años en el exilio, Salvador de Madariaga acudía al palacio de María Pita a un acto homenaje que le brindaba el Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses. Exactamente 50 años después, la misma entidad le volvía a rendir un tributo en el mismo lugar, pero en esta ocasión con un detalle final que brindó la alcaldesa, Inés Rey, anunciando a la conclusión del acto que el Gobierno local iniciará los trámites para nombrar hijo predilecto de A Coruña, a título póstumo, al diplomático y escritor coruñés.

Lo hizo a la conclusión de un acto celebrado en el salón de sesiones del palacio municipal, donde la directora del Instituto José Cornide, Ana Romero, y el académico de la entidad e historiador Emilio Grandío ensalzaron la figura e importancia de Salvador de Madariaga.

Madariaga se unirá a una extensa lista de hijos predilectos y a una más pequeña de quienes fueron nombrados a título póstumo, como fue el caso de Alfonso Molina, Andrés Fernández-Albalat, Ángel Gómez Hervada o Javier López López.

Medio siglo del histórico regreso de Salvador de Madariaga a su A Coruña natal Más información

El acto celebrado en María Pita contó con la presencia de Elena Sánchez de Madariaga, sobrina nieta del diplomático coruñés, a quien Romero agradeció el trabajo que está haciendo para lograr más documentación familiar para sumar al fondo dedicado a Salvador de Madariaga.

La directora del Instituto Cornide recordó, además, que "A Coruña é unha cidade agradecida que lembra a un dos seus fillos máis destacados", enumerando algunos de los tributos que la ciudad le rindió con los años, como la avenida con su nombra, la plaza y estatua en O Ventorrillo o la Casa da Cultura Salvador de Madariaga, entre otras. Romero recordó en su alocución también la relación epistolar entre Isabel Martínez Barbeito y el propio Madariaga, germen que permitió que el diplomático y escritor empezara a enviar documentos para legar al Instituto José Cornide.

Grandío, por su parte, recordó, entre muchos otros aspectos, lo presente que estaba Madariaga en la sociedad española pese a su exilio, recordando la anécdota vivida en su regreso, en la que un padre le decía a su hijo en presencia del diplomático: "Xa viches a Madariaga".

Rey precedía el cierre del acto, con música a cargo de Marcos Álvarez y la declamación de la 'Elegía a la muerte de Federico García Lorca' de la voz de Santiago Fernández, recordando: "Esta cidade ten a obriga de reivindicar a memoria de todos os que tiveron que marchar para buscar o futuro que aquí lles foi arrebatado".

Además, entre los diferentes discursos, el dibujante Siro López hizo entrega al Ayuntamiento de una copia de una caricatura conmemorativa del homenajeado, que hace 140 años nació en el número 16 de la calle Orzán.