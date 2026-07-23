Hace 100 años | Un avión militar aterriza en la playa de Santa Cristina 

Una imagen reciente de la playa de Santa Cristina Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, el Deportivo de La Coruña iniciaba su temporada con un entrenamiento ante más de cinco mil aficionados y con pocas caras nuevas; en 1976, hace 75 años, se inauguraba en la ciudad la calle en homenaje a Salvador de Madariaga que partía de la avenida de Monelos hasta la avenida de Camilo José Cela y hace 100 años, en 1926, un avión militar aterriza en la playa de Santa Cristina ante la mirada de miles de coruñeses curiosos y expectantes.

Portada de El Ideal Gallego del 23 de julio de 2001 Archivo El Ideal Gallego

El Deportivo inicia el trabajo ante su público y con pocas caras nuevas

El club había advertido, a través de un comunicado oficial que el primer entrenamiento del inicio de pretemporada de la primera plantilla blanquiazul iba a efectuarse a puerta cerrada. Sin embargo, no fue así. A pesar del escueto, pero claro aviso de la entidad blanquiazul, cerca de cinco mil aficionados se dieron cita en los aledaños del estadio de Riazor para ver de cerca al “nuevo” equipo de Javier Irureta. La ilusión de los seguidores, grandes y pequeños, pudo más y los responsables del club accedieron a que pudieran ver en acción a sus ídolos.

Poco a poco los deportivistas comenzaron a saltar al terreno de juego hasta completar la lista de los que estuvieron presentes: Molina, Nuno, Dani Mallo, Manuel Pablo, Héctor, Djorovic, César, Capdevila, Romero, Duscher, Emerson, Valerón, Víctor, Fran, Amavisca, Pandiani, Diego Tristán, Makaay, Fernando, Manel, José Manuel, David Pirri, Jaime, Changui e Iván Pérez.

El último en inocorporarse al terrno de juego fue Javier Irueta, acompañado de sus más estrechos colaboradores.

Portada de El Ideal Gallego del 23 de julio de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Inaugurada en La Coruña la calle de Salvador de Madariaga

Un día antes que de que don Salvador de Madariaga cumpla sus noventa años su ciudad natal le rindió homenaje con la inauguración de una avenida que lleva su nombre y con el descubrimiento de una placa en la casa donde nació el 23 de julio de 1886, número 16 de la calle del Orzán. “Que tengáis mucha vigilancia sobre esta ciudad, para que siga siendo tan bonita como era”, fue la petición que hizo el señor Madariaga en su discurso de agradecimiento.

El alcalde, Liaño Flores, dijo entre otras cosas en su discurso, que “don Salvador de Madariaga tuvo misión en su larga y fecunda existencia por encima de todas las que se hayan atribuído y encomendado, y fue la de airear el nombre de nuestra ciudad por todas las partes del mundo civilizado”.

La nueva Avenida de Salvador de Madariaga parte de la de Monelos y finaliza en la de Camilo José Cela. A las doce y media de la mañana llegar al inicio de aquella avenida don Salvador de Madariaga, acompañado de su esposa, doña Emilia Székely, que viajaban en coche oficial.

Portada de El Ideal Gallego del 23 de julio de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Un avión militar aterriza en la playa de Santa Cristina

El gobernador militar general Feijóo, tuvo la atención de comunicar a los periódicos locales que a las seis de la tarde llegaría a esta capital una escuadrilla de la Aviación militar.

La noticia fue comunicada al público por medio de nuestra pizarras. Y, en efecto, a las seis y nueve minutos apareció por el lado Este del Pasaje un avión que siguiendo su vuelo hizo unas evoluciones por encima de la población, aterrizando en la playa de Santa Cristina a las seis y cuarto en punto, de una manera admirable.

El avión llegado es el T 145, de la serie H 9. Lo dirige el capitán de Caballería don Luis Pardo Prieto, hijo de la Coruña viniendo con él, como observador, el capitán de la misma Arma, don Virgilio Rodríguez Sabarbi, profesor de la Escuela de Aviación.

Acudieron a saludar a los intrépidos aviadores comisiones de todos los Cuerpos, presididos por el coronel del 25 de Caballería, don Félix O´Shea, y en representación del gobernador militar, sus ayudantes teniente coronel Folla Cisneros y comandante Pardo.