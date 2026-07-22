Vidrio, cuarzo y productos siderúrgicos impulsan los tráficos en el puerto de A Coruña

Vista del Puerto Exterior de Langosteira Quintana

El Puerto de A Coruña ha hecho público el balance de tráficos correspondiente al primer semestre del año. Según el último informe estadístico, el volumen de mercancías ha crecido de forma notable, en una recuperación que sirve para paliar los malos datos de los primeros meses de este 2026. De este modo, se registra solo una pequeña diferencia del 0,06% a la baja en comparación con el mismo período de 2025.

La entidad que preside Martín Fernández Prado señala que la evolución de los tráficos presenta “una tendencia positiva” si se tiene en cuenta que el primer trimestre se había cerrado “con un descenso cercano al 15%, por la caída registrada en graneles líquidos y sólidos”. Sin embargo, indica que “el comportamiento de abril, mayo y junio” permitió revertir esa situación y situar “el balance semestral en niveles equivalentes a los del año pasado”.

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Uno de los datos más destacados corresponde a la mercancía general, que se ha situado como uno de los principales motores de crecimiento. Este grupo de mercancías registró un incremento del 48% respecto al primer semestre de 2025, impulsado especialmente por el aumento de los tráficos de productos siderúrgicos, vidrio, cuarzo y tablero.

Por sectores, en el apartado de los graneles líquidos, el semestre concluyó con cifras prácticamente idénticas a las del año anterior, anotando un ligero crecimiento del 1%, lo que contribuyó a estabilizar el balance global del puerto. Se registraron en el primer semestre un total de 4,51 millones de toneladas, por 4,47 millones del año anterior, con una subida de 1,07%.

Por su parte, los graneles sólidos reflejan una reducción del 8% en comparación con las mismas fechas de 2025. Se pasó de 1,73 millones de toneladas en el primer semestre de 2025 a 1,59 millones en el mismo periodo de 2026. Este descenso está motivado fundamentalmente por la práctica desaparición del carbón en tránsito y por la disminución de los movimientos de bauxita, dos mercancías que habían tenido relevancia en ejercicios anteriores.

La Autoridad Portuaria destaca que, en cruceros, el puerto mantiene su liderazgo en la cornisa cántabro-atlántica, aun cuando en el primer semestre del año los pasajeros bajaron un 17%, con una disminución de 31.828 pasajeros con respecto al año anterior. De hecho, hasta final de año está previsto recibir una cifra global de escalas inferior a los 184 barcos que se registraron en 2025.

Además, asegura que el Puerto Exterior de Langosteira se mantiene como la primera dársena de Galicia con cerca de cuatro millones de toneladas entre enero y junio.

La pesca fresca descendió en el primer semestre hasta las 10.799 toneladas, un 5,8% menos que el año anterior, cuando registró 11.465 toneladas.