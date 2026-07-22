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A Coruña

Repsol logra una ayuda de 133 millones de euros para una planta de hidrógeno en A Coruña

​La empresa energética consigue esta subvención tras desistir Iberdrola de otro proyecto. La iniciativa se denomina Atlas Electrolyser Plant

Iván Aguiar
Iván Aguiar
22/07/2026 15:39
Refinería de Repsol en A Coruña
Refinería de Repsol en A Coruña
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Repsol acaba de lograr una subvención de 133 millones de euros por parte del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para  una fábrica de hidrógeno en la refinería de A Coruña. Así lo recoge una reciente resolución de este organismo, en la que se recoge que la empresa energética percibirá esta ayuda tras el desistimiento de Iberdrola para ejecutar un proyecto seleccionado inicialmente.

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Esta iniciativa se denomina Atlas Electrolyser Plant y tendrá como objetivo la "producción de hidrógeno renovable mediante electrólisis" en el "complejo industrial de Repsol en A Coruña" para sustituir "hidrógeno gris en procesos de refino y descarborización industrial", según informa el IDAE. 

El plazo máximo para la puesta en funcionamiento de este proyecto será de 60 meses desde la resolución del procedimiento, que se computará siempre a partir de la fecha de publicación de la resolución favorable de concesión de ayuda. 

Las bases de esta convocatoria de ayudas recogen que los proyectos que produzcan el hidrógeno renovable deben corresponderse "con nueva capacidad de producción", esto es, "proyectos que no se hayan iniciado a la fecha de presentación de la oferta en la correspondiente subasta". Además, Repsol deberá justificar semestralmente la producción de hidrógeno renovable de las instalaciones subvencionables, ya que el IDAE subvenciona la producción efectiva hasta un máximo de 133 millones de euros. Se estima que se elaborará 60.000 toneladas durante diez años.

Esta subvención procede del programa de ayudas a proyectos españoles por su participación en el esquema Subasta como Servicio del Banco Europeo del Hidrógeno seleccionados por la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA), dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia- financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

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