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A Coruña

Más de 3.500 coruñeses de 18 años solicitan el Bono Cultural Joven en su primer mes de vigencia

Redacción .
Redacción .
22/07/2026 20:15
Una imagen de una obra de teatro
Archivo El Ideal Gallego 
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Un total de 3.515 coruñeses nacidos en el año 2008 solicitaron el denominado Bono Cultural Joven en su primer mes de vigencia. En cuanto a las otras provincias gallegas, fueron 812 de Lugo, 813 de Ourense y 3.532 de Pontevedra. En toda España, las solicitudes superaron la cifra de 202.000 en un mes.

Según fuentes del Ministerio de Cultura, se trata de la quinta edición de este programa que otorga 400 euros a cada persona que haya cumplido o cumpla la mayoría de edad este año. Una cantidad que, por primera vez, puede destinarse no solo al consumo de productos culturales, sino también a la adquisición de instrumentos musicales, materiales para la creación artística y cursos culturales

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Las mismas fuentes añaden que para solicitar el Bono Cultural Joven 2026, las personas que hayan cumplido o vayan a cumplir 18 años han de registrarse y realizar el procedimiento de solicitud en la página web bonoculturajoven  hasta el día 31 de octubre.

Además del requisito de la mayoría de edad en este 2026, para poder obtener el bono, el interesado debe tener nacionalidad española, o ser solicitante de asilo, desplazado temporal o extranjero extutelado. Este trámite debe realizarse en nombre propio. 

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