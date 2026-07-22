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A Coruña

Marisol Soengas, Honoris Causa por la UDC: "El paciente tiene que estar mejor informado"

La investigadora internacional gallega, que dio sus primeros pasos en la universidad coruñesa, comparte distinción con el anestesiólogo americano Emery Brown

Dani Sánchez
Dani Sánchez
22/07/2026 13:11
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Marisol Soengas, este miércoles, en el Rectorado de la UDC
Carlota Blanco
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La Universidad de A Coruña inviste a dos nuevos Doctores Honoris Causa. El acto, celebrado en la mañana de este miércoles en el Rectorado de la UDC, distingue, por un lado, a la investigadora de referencia internacional en la lucha contra el melanoma Marisol Soengas, quien, con motivo de la investidura, destacó la importancia de que el paciente no caiga en la desinformación y en la pseudociencia: "Hay mucha pseudociencia alrededor del cáncer, en parte por desesperación y en parte por falta de información. Es nuestra responsabilidad como científicos dedicar un poquito más de tiempo a la humanización de la ciencia y el tratamiento y que el paciente se sienta más acompañado e informado".

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Nacida en Agolada (Pontevedra), Soengas dio sus primeros pasos en la UDC. Tras doctorarse bajo la dirección de Margarita Salas en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y desarrollar una destacada trayectoria investigadora en Estados Unidos, regresó a España en 2008 para liderar el Grupo de Melanoma del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). El trabajo de la investigadora cambió totalmente la forma de entender cómo se desarrolla este tipo de cáncer, cómo aparece y escapa del sistema inmunitario y cómo se pueden diseñar tratamientos cada vez más eficaces. "Cuando yo empecé, en el año 2000, la vida media de un paciente con melanoma metastásico era poco menos de un año, no había alternativas. Gracias a la investigación, nosotros hemos contribuido con terapias dirigidas en las que, a día de hoy, están respondiendo entre el 50 y el 60% de los pacientes y ya a más de cinco o incluso diez años. Era una caja negra cuando y ahora es una caja gris, un poco más abierta. Eso es el valor de la ciencia", incidió.

Doble reconocimiento

Junto a Marisol Soengas, comparte la distinción de Honoris Causa en este 2026 a Emery Neal Brown, una de las figuras más destacadas de la ciencia biomédica internacional. Casi 40 años de trayectoria avalan al anestesiólogo americano, cuyas investigaciones demostraron que la anestesia general induce estados organizados de actividad cerebral, un hallazgo que contribuyó a hacer más segura la práctica anestésica y abrió nuevas vías para el estudio de los trastornos neurológicos y psiquiátricos. A lo largo de su carrera, Brown desarrolló innovadoras herramientas matemáticas y estadísticas para analizar sistemas biológicos complejos, con aplicaciones que abarcan desde la neurociencia hasta la resonancia magnética funcional o el estudio de los ritmos biológicos.

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En su intervención, Brown secundó a Soengas sobre la importancia de no caer en la pseudociencia y ahondó en la situación que vive su país hoy en día en el ámbito de la ciencia: "Es una realidad muy difícil. Desgraciadamente tengo amigos que tuvieron que cerrar su laboratorio. Otros, sin embargo, hemos tenido que reducir el tamaño de nuestros lugares de trabajo. Y el efecto es bastante grave. Sobre todo, hemos perdido miles de especialistas, es una lástima", lamentó. 

Con estos dos nuevos nombramientos, los Honoris Causa de la Universidad de A Coruña ascienden a 33. El año pasado, recibió el galardón María Emilia Casas, quien se convirtió en 2004 en la primera mujer en presidir el Tribunal Constitucional.

Ricardo García Mira

Ricardo García Mira, distinguido por la Universidad de Buenos Aires con el título de "Doctor Honoris Causa"

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