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A Coruña

Marineda City organiza una nueva fiesta de la espuma y mantiene su espacio de intercambio de cromos de fútbol

Redacción .
Redacción .
22/07/2026 11:29
Fiesta de la espuma en Marineda City
El Ideal Gallego
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Marineda City celebrará este viernes, 24 de julio, una nueva edición de su fiesta de la espuma, una actividad gratuita dirigida al público familiar que forma parte de la programación de Summer Kids, el espacio de ocio al aire libre instalado en la plaza exterior del centro comercial durante la temporada estival.

La actividad comenzará a las 17:30 horas y se enmarca en la oferta de verano de Marineda City, que permanecerá activa hasta el próximo 31 de agosto. El objetivo es ofrecer alternativas de ocio para las familias durante los meses estivales.

Además de la fiesta de la espuma, Summer Kids incluye un pumptrack de acceso libre para bicicletas, patinetes, monopatines y patines, una pista multideporte y una zona de descanso con estética beach club, vinculada a la oferta gastronómica para llevar de los establecimientos de restauración del centro comercial.

Las próximas fiestas de la espuma ya tienen también fecha y se celebrarán los 7 y 21 de agosto, igualmente a partir de las 17:30 horas.

Espacio para intercambiar cromos

Por otra parte, Marineda City mantiene durante el verano un punto de intercambio de cromos de fútbol dirigido a coleccionistas y aficionados de todas las edades. La iniciativa pretende facilitar que los participantes completen sus álbumes mediante el intercambio de cromos repetidos.

La actividad se desarrolla en la plaza Emilia Pardo Bazán, situada en la planta baja del centro comercial, y permanecerá disponible hasta agosto. Las sesiones se celebran los viernes, de 18:00 a 20:00 horas, y los sábados, de 12:00 a 14:00 horas.

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