La parada de tren de A Coruña que tiene menos viajeros que frecuencias

Una de las frecuencias diarias en el apeadero de la UDC Germán Barreiros

Apenas cuatro kilómetros de vía separan la actual estación de tren de A Coruña, en la avenida del Ferrocarril, del apeadero de Elviña-Universidade, una terminal construida en 2004 con el objetivo de dar servicio a los miles de estudiantes que cada año se matriculan en la UDC. No obstante, más de veinte años después de su creación, el escaso número de frecuencias y la falta de paradas en otros puntos de la ciudad condenan a una terminal que con el tiempo ha perdido popularidad hasta el punto de tener cada día menos viajeros que conexiones.

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En concreto, la estación del campus universitario herculino registró en 2025 un total de 1.847 viajeros. O lo que es lo mismo, unas cinco personas al día. Desde San Cristóbal -ahora en la terminal provisional de la avenida del Ferrocarril-, parten a diario unas seis frecuencias desde y hacia el apeadero. Cuatro de ellas con origen o destino final Ferrol; y otras dos, en dirección Lugo. Aunque, en ambos casos, el trayecto hasta Betanzos es el mismo. Y precisamente, ese era uno de los objetivos principales cuando se planteó su construcción: conectar el área metropolitana -y otras ciudades de Galicia- con la urbe herculina también por vías. Aunque finalmente sea ínfimo el porcentaje de viajeros que realicen el desplazamiento por tren en comparación con los que lo realizan en autobús o en vehículo privado.

En este sentido, desde Betanzos, los convoyes recorren los apeaderos de Cecebre, Cambre y O Burgo antes de llegar a Elviña, por lo que el planteamiento, en un principio, no parecía ser mala idea. Tampoco si se tienen en cuenta los tiempos de viaje. Desde la estación de tren de A Coruña tan solo se tarda cinco minutos en llegar al apeadero universitario. Desde O Burgo, solo ocho; desde Cambre, trece; desde Cecebre, 18, y desde Betanzos-Infesta, apenas 25. Incluso desde localidades del área más alejadas como Curtis o Teixeiro, no llega a la hora de viaje. Sin embargo, sigue siquiera sin ser una opción realista para los estudiantes.

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Ausencia de Cercanías

Según los expertos en el ferrocarril gallego, la baja popularidad del apeadero universitario -igual que muchas otras paradas ferroviarias en A Coruña y su comarca- se debe a la ausencia de servicios de Cercanías. Una idea que, aunque planteó por primera vez hace más de dos décadas, no tuvo éxito hasta 2023, cuando el Ministerio de Transportes se comprometía en el pacto de investidura a ejecutar este proyecto "antes de que acabe la legislatura" (mayo de 2027). A día de hoy, los plazos y los términos de la nueva promesa ferroviaria todavía son una incógnita, y los expertos en ferrocarril ven “complicada” su aplicación para mediados del próximo año 2027.

Tal y como explica Xosé Carlos Fernández, ingeniero técnico de obras públicas y amplio conocedor del tren en la comunidad gallega, "actualmente por los apeaderos solo pasan trenes que tienen orígenes y destinos alejados y cuyas horas de paso por los apeaderos no es coincidente con las necesidades de transporte de quienes viven en sus entornos". Prueba de ello es que, de las seis frecuencias diarias que paran por Elviña-Universidade, la primera que llega desde el área por la mañana es a las 10.08 y la segunda a las 10.19 horas. Dos opciones inviables para la mayoría de estudiantes y profesores de la UDC. En sentido contrario, tampoco favorecen mucho más las dos frecuencias matinales ofertadas por Renfe: 07.11 y 07.30 horas. "Viaja poca gente porque Renfe no les pone oferta de servicios para el interés de los eventuales usuarios", incide.

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Según el ingeniero de obras públicas, una posible solución para dar uso a la parada de tren del campus de Elviña podría ser crear diferentes paradas en otros puntos de la ciudad. Si bien hoy en día la operadora pública carece de material móvil para ello, "tendría éxito un servicio de lanzadera entre San Cristóbal, Elviña, Xuxán, Casablanca, Chuac, A Pasaxe, Fonteculler y O Burgo, por ejemplo, con una frecuencia de 30 minutos", sentencia Fernández.