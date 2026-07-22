La fiesta de Aitana en A Coruña se prolonga hasta la madrugada en su 'Cuarto Azul' 

Aitana deleitó la noche de este miércoles a los coruñeses con su concierto Patricia G. Fraga

Aunque A Coruña no pudo entrar en la casita de Bad Bunny, sí lo hizo en el ‘Cuarto azul’ de Aitana. La fiesta en el dormitorio de la cantante catalana trasladó anoche al Coliseum a más de 9.000 personas dispuestas a cantar, bailar y disfrutar hasta la madrugada. Con la intimidad del que ofrece su casa y el desparpajo musical que caracteriza a la ‘Superestrella’, Aitana demostró en más de hora y media de actuación por qué esta cita se antojaba como el concierto pop del verano en Galicia. Aunque eso ya se percibía en las horas –e incluso en los días– previos, cuando una marea de personas vestidas de azul aguardaban expectantes la fiesta musical de Aitana en la única parada de su gira ‘Cuarto Azul World Tour’ en la comunidad gallega.

No hizo falta que se pusiese las zapatillas para que la artista catalana se sintiese como en casa. Y no era para menos. Ayer era la quinta vez que la cantante visitaba A Coruña, después de que en 2018 debutase en el recinto musical herculino junto a sus compañeros de ‘OT’ y, apenas seis años más tarde, lo hiciese como cabeza de cartel del Morriña, esta vez, en un abarrotado muelle de Batería.

En el escenario del Coliseum, una estructura de dos pisos recreaba un dormitorio abierto. Algo así como una invitación a su parte más íntima y a la vez más cotidiana. Tras la aparición de los bailarines, entrando y saliendo de la habitación, puntual a su cita, apareció Aitana ante el ensordecedor clamor de un público dispuesto a viajar con la artista a lo más profundo de sus vivencias y emociones. La primera experiencia que contó fue lo que pasó aquel ‘6 de febrero’ y que, a veces, es necesario en la vida un ‘Segundo intento’.

No habían pasado ni quince minutos y el público ya estaba completamente convencido de que valió la pena esperar horas en la cola virtual y pagar, en algunos casos, los casi 150 euros de entrada para ver a una de las artistas del momento. Entre las mas de 9.000 razones que tenía Aitana para hacer de su espectáculo un recuerdo imborrable, había gente de todo tipo. Desde pequeños preadolescentes acompañados de sus padres y equipados para la ocasión –las camisetas azules y los ‘brilli brilli’ en la cara no faltaron–, hasta parejas y adultas ya más maduras que no se querían perder uno de los conciertos del año en A Coruña. Y es que el fenómeno Aitana es tan grande que fueron tantas las personas que no consiguieron entrada que, muchas de ellas, decidieron aguardar a las puertas del recinto herculino en busca de un milagro de última hora o de, por lo menos, estar cerca de su artista favorita.

Vuelta al pasado

Durante la primera parte del concierto, Aitana decidió alternar algunas de las canciones más sonadas de su nuevo disco como ‘Duele un montón despedirme de ti’, ‘Trankis’ o ‘Cuando hables con él’, con otros de sus temas más emotivos, como ‘+ (más)’, junto al dúo colombiano Cali Y El Dandee. A partir de ahí, la vibra cambió por completo y, los decibelios, subieron todavía más en el Coliseum herculino.

No sin antes saludar al público herculino en gallego, “Boas noites, A Coruña”, y agradecer a todas esas personas que llevaban días acampanando a las puertas del Coliseum en busca de un sitio en las primeras filas: “Qué ilusión estar con vosotros. Estoy muy feliz, pero también triste porque es el último concierto antes de la pausa de las vacaciones. Me hace mucha ilusión terminar en Galicia, un público que siempre me da mucho amor. Voy a darlo todo por vosotros”, incidió. Y así fue.

Los abanicos, presentes en todo momento al tratarse de una nueva jornada de calor sofocante en A Coruña, se agitaron más cuando Aitana, con actitud desafiante, bajó hasta el suelo para bailar ‘miamor’. Aunque no fue la única que desató al público. A ella le siguieron algunos ‘hits’ como ‘Gran Vía’, con Quevedo, ‘Las babys’ o ‘Conexión psíquica’. Todo ello antes de demostrar por qué Aitana es ese fenómeno musical que rompe barreras y clichés. No hizo falta que la gente gritase “otra, otra” para que la catalana enseñase el último rincón de su ‘Cuarto azul’. Un rincón solo apto para una ‘Superestrella’.