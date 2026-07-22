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A Coruña

Inditex destina 1,5 millones de euros a la promoción turística de A Coruña

Firmará un convenio con el Ayuntamiento, que empleará parte del dinero a costear rutas aéreas internacionales de Alvedro

Ana Herrero
22/07/2026 16:56
Un avión aterriza en la pista del aeródromo de Alvedro
Un avión aterriza en la pista del aeródromo de Alvedro
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El Ayuntamiento de A Coruña e Inditex firmarán un convenio por el cual la empresa textil aportará 1,5 millones de euros en concepto de “promoción turística” de la ciudad, según ha hecho público el Ejecutivo local este miércoles. Este acuerdo estará en vigor durante los años 2026 y 2027, con opción a prorrogarlo un año más.

El aeródromo compostelano estará cerrado hasta finales de mayo

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Tras la firma de este acuerdo, el Gobierno local convocará un concurso público para que el aeropuerto de Alvedro cuenta con nuevas rutas internacionales, similar al ya avanzado esta semana para las conexiones nacionales.

Este acuerdo con el grupo textil se llevará a cabo a través del Consorcio de Turismo, que, según el informe en el que se analiza esta iniciativa, se considera que tiene "interés público".

La alcaldesa, Inés Rey, destacó la colaboración público-privada como una herramienta para impulsar grandes proyectos de la ciudad. "La colaboración con Inditex demuestra una vez más que, cuando las instituciones y las empresas trabajan en la misma dirección, somos capaces de impulsar iniciativas que generan valor para toda A Coruña. Este acuerdo nos permitirá abordar con mayores recursos desafíos estratégicos relacionados con la promoción turística, cultural y económica de nuestra ciudad", afirmó.

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