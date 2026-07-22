Hace 25 años | A Coruña devolverá a la zona centro el alumbrado señorial

Las nuevas farolas de los Cantones Javier Alborés

Hace 25 años, en 2001, el gobierno de La Coruña devolvía a Los Cantones su alumbrado señorial con un presupuesto de 20 millones de pesetas; en 1976, hace 50 años, la viuda de Francisco Franco, doña Carmen Polo, llegaba al Pazo de Meirás con algunas amigas para pasar sus vacaciones de verano; hace 75 años, en 1951, el alcalde mostraba su pesar por el asesinato del Rey Abdullah, y hace 100 años, en 1926, era autorizado el concurso hípico en la ciudad en agosto.

Hace 25 años | El Gobierno local de A Coruña devolverá a la zona centro el alumbrado señorial

El Ayuntamiento de A Coruña pondrá de moda el alumbrado del corazón del centro. Veinte millones bastarán para un plan que en su primera fase afectará al tramo comprendido entre la Delegación del Gobierno y el Colón. Para mejorar la imagen del lugar, busca algo especial. “Queremos algo espectacular que realce la belleza de Los Cantones”, explican desde María Pita. Y la espectacularidad, en este caso, está lejos de la vanguardia: las farolas tendrán un toque señorial.

La partida se destinará íntegramente a cambiar las farolas en un único tramo: el que se inicia en los jardines de Méndez Núñez y remata a las puertas del teatro Colón. La renovación del alumbrado hará parada en Ramón y Cajal.

Portada de El Ideal Gallego del 22 de julio de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Doña Carmen Polo llega al pazo de Meirás para pasar sus vacaciones

La Señora de Meirás, viuda de Franco, llegó a su residencia veraniega del Pazo de Meirás, donde permanecerá durante el presente verano.

Acompañada de su hermana, doña Isabel Polo, de la señora González-Aller y de sus dos bisnietos, llegó por carretera procedente del aeropuerto de Labacolla a las tres menos diez de la tarde. A esa hora fue recibida en la puerta principal del Pazo de Meirás por el capitán general de Galicia y señora de Suanzes Viñas; gobernador civil y señora de Vaquer Salort; presidente de la Diputación y señora de Rodríguez Madero; alcalde accidental de La Coruña y señora de García-Baquero; comandante de Marina y señora de Blanco, entre otras autoridades y representaciones. También era esperada por una grupo de damas coruñesas.

Portada de El Ideal Gallego del 22 de julio de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | El alcalde, triste por el asesinato del Rey Abdullah, que había visitado la ciudad

Regresó a La Coruña procedente de Madrid, en automóvil, el alcalde señor Alfonso Molina. Sus primeras palabras cuando le interrogamos fueron para expresar la dolorosa sorpresa que había experimentado al tener noticia del asesinato del Rey Abdullah de Jordania, tan buen amigo de España y que tal estela de simpatía dejó a su paso por nuestra ciudad en el verano del año 1949.

De su estancia en Madrid, declaró que había asistido a la brillante fiesta ofrecida por el Jefe del Estado en la Granja, donde se congregaron altas personalidades del Gobierno y del Cuerpo diplomático. Añadió que había tenido ocasión de conocer a los nuevos embajadores, a los que invitó para que visiten La Coruña este verano.

Portada de El Ideal Gallego del 22 de julio de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Premios de 1.000 pesetas para el concurso hípico del mes de agosto

Por el Ministerio de la Guerra se autoriza la concurrencia de jefes y oficiales al concurso hípico que ha de celebrarse en La Coruña durante los días 5, 6 y 8 del mes de agosto próximo, con sujeción de lo dispuesto en el reglamento de 22 de febrero de 1903, y se concede la cantidad de 1.000 pesetas en concepto de premios para el expresado concurso, que tendrá el carácter de circunscripción. Asimismo se dispone que el Capitán general de la primera región comunique esta autorización al presidente de las Sociedades hípicas Españolas.

Por otra parte a las siete de la tarde se declaró un incendio en la trastienda del comercio de ultramarinos de don Domingo Gavela, establecido en Riego de Agua, número 22.

Portada de El Ideal Gallego del 22 de julio de 1926 Archivo El Ideal Gallego