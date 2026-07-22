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A Coruña

Este es el cartel completo del Recorda Fest en A Coruña 

Redacción .
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22/07/2026 15:15
Recorda Fest. FOTOS Quintana (3)
Imagen de archivo del Recorda Fest en 2025
El Ideal Gallego
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El Recorda Fest 2026 ya ha desvelado el cartel completo de su próxima edición, que se celebrará los días 4 y 5 de septiembre en el Muelle de Batería de A Coruña. El festival reunirá durante dos jornadas a artistas nacionales e internacionales de distintos estilos, consolidándose como una de las grandes citas musicales del final del verano en Galicia.

La programación queda distribuida de la siguiente manera:

Viernes 4 de septiembre

La primera jornada estará encabezada por Cali y El Dandee, Juan Magán, La M.O.D.A. y Sidecars. El cartel del viernes también contará con las actuaciones de Mafalda Cardenal y Pavlenha.

Además, el escenario Recorda Sessions ofrecerá las sesiones de Raúl, Natalia, Selena, Fran Perea, Ella Baila Sola y David Civera.

Sábado 5 de septiembre

El sábado tendrá como gran cabeza de cartel a Hombres G, acompañados por Marlon y Taburete. La jornada se completará con los conciertos de Galician Army, Hey Kid, HYDN e Inazio.

Como broche final, la organización mantiene el misterio con la presencia de un “Artista Sorpresa” dentro del denominado Bonus Track, cuyo nombre se anunciará más adelante.

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