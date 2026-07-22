Comienza la Feira das Marabillas, que reúne hasta el domingo más animación medieval que nunca

Las calles de la Ciudad Vieja acogen la XXX Feira das Marabillas Patricia G. Fraga

La Ciudad Vieja acoge desde hoy y hasta el próximo domingo, 26 de julio, una de las citas marcadas en el calendario festivo coruñés: la Feira das Marabillas. Este año, que celebra su trigésima edición, contará con más animación que nunca, con actividades para los más pequeños como cuentacuentos, títeres y talleres, así como una infinidad de espectáculos medievales. Serán cinco días de múltiples eventos y actividades.

El programa se inicia con un pasacalles de gran formato en la plaza de Azcárraga. Desde ese momento y hasta las 00.30 horas, la Ciudad Vieja contará con animación cada pocos minutos. No faltarán a la fecha los Sbandieratori, que representan ceremonias que realizaban los caballeros y ejércitos italianos durante la Edad Media mediante el lanzamiento de banderas. Habrá, como es habitual, malabares, pasacalles musicales, danza del vientre, zancos, teatro, aéreos, fuego, conciertos y títeres, entre otra oferta de animación.

Feira das Marabillas Más información

En la plaza de María Pita está instalado 'El recuncho das Pícaras', un espacio pensado para que los más pequeños disfruten de juegos, talleres y actividades ambientadas en la época medieval. Esta área será uno de los principales atractivos para las familias durante la celebración de la feria.

Las calles de la Ciudad Vieja están llenas de puestos de artesanía, decoración medieval y escenarios para acoger los espectáculos de música, teatro de calle, pasacalles y exhibiciones de antiguos oficios.