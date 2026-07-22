Así serán las fiestas de la Sagrada Familia: conciertos, mercado artesano, espuma y gastronomía

Fiestas de la Sagrada Familia Patricia G. Fraga

El barrio de la Sagrada Familia celebrará del 21 al 23 de agosto una nueva edición de las fiestas del barrio con un programa que combina actuaciones musicales, actividades para toda la familia y propuestas gastronómicas para todos los públicos.

Las celebraciones arrancarán el viernes 21 de agosto con el pregón inaugural, previsto para las 21:30 horas, que dará el pistoletazo de salida a tres jornadas festivas. A continuación tendrá lugar una “fiesta rachada” amenizada por la orquesta Alaska.

La programación continuará el sábado 22 de agosto con una intensa jornada de actividades. Durante la mañana se celebrará el mercado de artesanía “Brota do Norte - Sagrada Familia”, acompañado de Pekesfesta, una propuesta para el público infantil con hinchables y fiesta de la espuma.

Al mediodía, la sesión vermú correrá a cargo del grupo Alma Libre, mientras que la verbena nocturna contará con las actuaciones de DJ By Kokee y la orquesta Los Platinos.

Las fiestas concluirán el domingo 23 de agosto con una jornada centrada en la gastronomía y la música tradicional. Desde las 13:00 horas se instalará una pulpería en la pista polideportiva con precios populares. Además, actuarán las corales Aires Novos de Pravio, Canticorum, Sagrada Familia y Follas Novas.

El broche final a las fiestas lo pondrá el grupo Maghúa Cantareiros, encargado de cerrar una programación.

Las fiestas cuentan con la colaboración del Concello da Coruña, así como de distintas entidades y comercios del barrio que respaldan la celebración de esta cita tradicional del calendario festivo de la ciudad.