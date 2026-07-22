Así avanzan las obras del primer parque infantil cubierto de A Coruña

Inés Rey visitó las obras acompañada de Jesús Javier Celemín y de Nereida Canosa Cedida

A Coruña continúa avanzando en las obras del nuevo parque infantil del Ventorrillo, que se convertirá en el primer parque cubierto de la ciudad. La alcaldesa, Inés Rey, supervisó este miércoles el desarrollo de los trabajos, en los que ya se han instalado dos de las cuatro estructuras metálicas que sostendrán la futura cubierta, mientras se trabaja en la colocación de la tercera.

Durante la visita, la regidora estuvo acompañada por el concejal de Infraestructuras, Jesús Javier Celemín Santos, y la concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa.

En las próximas semanas se completará la instalación de la última estructura metálica y, posteriormente, se colocarán las planchas de policarbonato que conformarán la cubierta definitiva. Gracias a esta actuación, el parque podrá utilizarse durante todo el año, protegiendo a los niños y niñas tanto de la lluvia como de la radiación solar.

Inés Rey destacó que esta intervención “supone un paso más en el compromiso del Gobierno municipal por dotar a todos los barrios de espacios públicos de mayor calidad, accesibles y adaptados a las necesidades de la ciudadanía”. Además, subrayó que el parque del Ventorrillo será “un equipamiento pionero en la ciudad” y responde a una planificación de los espacios públicos pensada para su uso durante los doce meses del año.

La actuación forma parte del Plan de Barrios 2025-2027, impulsado por el Ejecutivo local para continuar modernizando los espacios públicos de A Coruña.

Un parque más grande, moderno e inclusivo

Para hacer posible la instalación de la cubierta fue necesario retirar los juegos y el pavimento existentes, así como ejecutar las cimentaciones sobre las que se apoyan las nuevas estructuras metálicas. Una vez finalizada esta fase, el proyecto afrontará la renovación integral de la zona infantil.

La actuación cuenta con una inversión municipal de un millón de euros y permitirá ampliar la superficie del parque desde los 400 metros cuadrados actuales hasta los 730 metros cuadrados. También aumentará su capacidad, pasando de 76 a 135 personas usuarias.

El nuevo espacio incorporará un pavimento completamente renovado y nuevos elementos de juego inclusivos y sensoriales. Además, aprovechará el desnivel del terreno para instalar dos grandes toboganes, con un diseño similar al de los existentes en el corredor verde de Novo Mesoiro.

Con este proyecto, el Ayuntamiento apuesta por crear un espacio infantil más accesible, moderno y preparado para ofrecer alternativas de ocio al aire libre en cualquier época del año.