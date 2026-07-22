Afigal financió proyectos por valor de 72 millones de euros en el primer semestre, un 24% más

El presidente de Afigal, Manuel Galdo Carlota Blanco

Afigal, una sociedad de garantía recíproca con sede en A Coruña, refuerza su posición como socio estratégico del tejido empresarial gracias a la fidelidad de sus socios: un 32% de las empresas que solicitan avales repiten operación con la entidad, según ha informado esta entidad.

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“Esta confianza ha impulsado un primer semestre de 2026 de récord, en el que la SGR ha financiado proyectos por valor de 72 millones de euros —un 24% más que en el mismo periodo del año anterior—. De enero a junio de 2026, este período, ha respaldado 722 proyectos empresariales, que contribuyeron al mantenimiento de 28.941 empleos en Galicia, asegura.

El primer semestre de 2026 también estuvo marcado por el crecimiento sostenido de la base societaria de Afigal, que rebasa los 13.500 socios, entre pymes y autónomos de las provincias de A Coruña y Lugo. Estas empresas se benefician de líneas de financiación en condiciones preferentes, con mejores plazos y costes financieros, que les permiten abordar proyectos de inversión, reforzar su liquidez y mejorar su competitividad; además de un asesoramiento personalizado durante toda la operación.

Entre los principales instrumentos de financiación canalizados por Afigal durante el primer semestre de 2026 destacan las líneas promovidas por el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape). En total, 496 proyectos empresariales accedieron a 59 millones de euros a través de estas líneas, dirigidas a financiar inversiones productivas, circulante, reestructuración de deuda y garantías frente a terceros, con intereses subvencionados, y que se pueden solicitar hasta el 30 de septiembre de 2026. Los importes oscilan entre los 3.000 y el millón de euros.