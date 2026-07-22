Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Afigal financió proyectos por valor de 72 millones de euros en el primer semestre, un 24% más

La entidad informa de que ha rebasado los 13.500 socios

Iván Aguiar
Iván Aguiar
22/07/2026 14:49
El presidente de Afigal, Manuel Galdo
El presidente de Afigal, Manuel Galdo
Carlota Blanco
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Afigal, una sociedad de garantía recíproca con sede en A Coruña, refuerza su posición como socio estratégico del tejido empresarial gracias a la fidelidad de sus socios: un 32% de las empresas que solicitan avales repiten operación con la entidad, según ha informado esta entidad.

El presidente de Afigal, Manuel Galdo

El avalista coruñés de los proyectos de la pequeña y mediana empresa: “Sin Afigal no se ejecutarían”

Más información

“Esta confianza ha impulsado un primer semestre de 2026 de récord, en el que la SGR ha financiado proyectos por valor de 72 millones de euros —un 24% más que en el mismo periodo del año anterior—. De enero a junio de 2026, este período, ha respaldado 722 proyectos empresariales, que contribuyeron al mantenimiento de 28.941 empleos en Galicia, asegura.

El primer semestre de 2026 también estuvo marcado por el crecimiento sostenido de la base societaria de Afigal, que rebasa los 13.500 socios, entre pymes y autónomos de las provincias de A Coruña y Lugo. Estas empresas se benefician de líneas de financiación en condiciones preferentes, con mejores plazos y costes financieros, que les permiten abordar proyectos de inversión, reforzar su liquidez y mejorar su competitividad; además de un asesoramiento personalizado durante toda la operación.

Entre los principales instrumentos de financiación canalizados por Afigal durante el primer semestre de 2026 destacan las líneas promovidas por el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape). En total, 496 proyectos empresariales accedieron a 59 millones de euros a través de estas líneas, dirigidas a financiar inversiones productivas, circulante, reestructuración de deuda y garantías frente a terceros, con intereses subvencionados, y que se pueden solicitar hasta el 30 de septiembre de 2026. Los importes oscilan entre los 3.000 y el millón de euros.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Mapa de las comarcas de A Coruña y Betanzos, con los datos relativos al operativo establecido para Oleiros, Bergondo y Aranga

Oleiros, Bergondo y Aranga definen el operativo especial para el eclipse
Lucía Tenreiro
Refinería de Repsol en A Coruña

Repsol logra una ayuda de 133 millones de euros para una planta de hidrógeno en A Coruña
Iván Aguiar
Recorda Fest. FOTOS Quintana (3)

Este es el cartel completo del Recorda Fest en A Coruña
Redacción
Observación del cielo en Miño

El acto central de observación del eclipse de As Mariñas Coruñesas cuelga el cartel de 'completo'
Lucía Tenreiro