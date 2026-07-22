A Coruña regresa al medievo y a las invasiones británicas

La Feira das Marabillas celebra 30 años con más animación que nunca Germán Barreiros

Vaya por delante que a las superproducciones de cine no se les pide un rigor histórico absoluto, ya que de lo contrario se les llamaría documentales. Por eso, con ciertas licencias en lo que a fechas, concordancias y hábitos se refiere, puede decirse que A Coruña vivió este miércoles una especie de viaje al pasado en más sentidos de lo esperado. Por un lado, el comienzo de la Feira das Marabillas llevó la Ciudad Vieja de nuevo a una época comprendida entre el medievo y el siglo XVI, cuando comenzó las llamada Feria Franca. Por el otro, la ciudad volvió a sufrir una de las cada vez más habituales 'invasiones' británicas, aunque en este caso en son de paz y con suculento botín para los comerciantes y hosteleros de la zona centro. Se podían distinguir por el oído y su perfecta dicción de la BBC, además por un color en ocasiones exacerbadamente rosado, producto de varios días a bordo con más horas de sol que de protector solar. Eran millares de cruceristas anonadados por el despliegue y el espectáculo en forma de inauguración.

Pero volvamos a lo que es estrictamente coruñés. La también llamada feria medieval inició por todo lo alto los festejos de la que es su XXX edición, una cifra redonda que certifica la vigencia, acogida y productividad de la propuesta. El acto oficial tuvo la plaza de Azcárraga como epicentro, para respiro literal de muchos de los presentes. Al amparo de los plataneros y magnolios muchos encontraron la sombra necesaria para poder disfrutar en plenitud de un espectáculo corto, pero intenso. Acudió la alcaldesa, Inés Rey, a la que posteriormente le tocaría darle oficialidad al comienzo del evento. Un émulo de un mago ataviado a medio camino entre Merlín y Gandalf invocó a los cuatro pilares de la Feira das Marabillas: la historia, la artesanía, la fantasía y el público. "Qué buenos recuerdos trae esta plaza; son 30 años, que dice pronto", confesó. La historia la representó una banda de música, la artesanía algunos de los maestros que estos días enseñarán sus técnicas en los diferentes puestos, la fantasía tuvo hadas, un dragón y gigantes, mientras que el público era algo diferente al que podrá verse el resto de días.

La pulpeira medieval, con la Union Jack de un crucero al fondo German Barreiros

Entre camisetas del Aston Villa, los Three Lions (selección inglesa) o la Tartan Army (escocesa) resultaba más que evidente la mayoría de hijos de la Gran Bretaña en la ceremonia inaugural. A diferencia de los desembarco de Drake y sus 'acólitos' no se trataba de embarcaciones piratas. Eran de última generación y propulsadas por gas natural, como es el caso del 'Arvia'. También la actitud y las intenciones era completamente diferentes. "Parece que nos están dando la bienvenida como si fuéramos piratas", bromeaba Terry con acento scouse, el típico de la zona de Liverpool. Liam llegó de Manchester, pero no es un Gallagher. De hecho, su camiseta del United lo demostraba. "Conocía A Coruña de cuando el Dépor jugó contra nosotros, pero no sabía que eran tremendamente guay", afirmaba el mancunian, sin apartar el ojo de la pantalla de un móvil que grabó íntegros los más de 20 minutos de desfile.

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La primera sorprendida fue la alcaldesa de A Coruña, quien cortó la cinta oficial para dar por iniciada la feria ante más asistentes que nunca. "Hacía años que no veíamos tanta gente el primer día, y supongo que es el preludio de lo que será en los próximos: mucha gente disfrutando y, como pedimos siempre, con sentido y cuidando de nuestro patrimonio, la ciudad y la limpieza", explicó. Lo dijo, precisamente, a escasos metros de la fuente del Deseo, donde el pasado mes de noviembre se subió una persona y acabó con una estatua con jamás ha vuelto a su lugar habitual.

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Así es

Callejear por la Ciudad Vieja es desde ayer y hasta el domingo un viaje sensorial, que en ocasiones encanta los oídos, en otras capta la atención visual por lo llamativo de los efectos (especialmente en la noche) y también mantiene en constante excitación el olfato. Pasar del olor de kebab a la empanada en una plaza, para a los pocos metros entrar en un mundo de pieles y cuero y unos pasos más allá en las velas aromáticas es una de las señas de identidad de un espacio que ofrece muchas nuevas propuestas que descubrir.

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También se ha convertido la Feira das Marabillas en una parada de 'primera copa', o de primera consumición para muchos que empiezan la noche. Lo demuestra la alineación de sangrías en forma de ejército líquido, o la perenne dificultad para pedir una botella de sidra desde primera hora de la tarde. Pero eso ya es una costumbre de 30 años de antigüedad, al igual que las propuestas para todas las edades. Eso sí, hasta en los carteles oficiales hay una petición: desplazarse a pie, en bici o en transporte público. Los 'carruajes' que queden en casa.