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A Coruña

¿Y si fuera ella, una coruñesa, la futura esposa de Alejandro Sanz?: le tira una rosa y le pide matrimonio

La emotiva anécdota, con una rosa por medio, de Tere Mata y su ídolo, quien respondió : "Lo nuestro, forever"

Guillermo Parga
Guillermo Parga
21/07/2026 22:23
Alejandro Sanz, con la rosa de Tere Mata
Alejandro Sanz, con la rosa de Tere Mata
Redaccion
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Noches como las del pasado sábado las ha soñado Teresa Mata desde antes de la adolescencia, cuando aún dentro de su etapa en EGB recibió un flechazo directo desde las ondas de la radio fórmula. Tenía 7 años, y no esperaba que 33 después su idílica 'relación' de amor con Alejandro Sanz diera un paso al frente. Por fin consiguió interactuar con el cantautor madrileño, quien recogió la rosa que le lanzó desde primera fila y espetó: "Tú y yo, forever and ever". Lo que no sabía Sanz es que desde abajo del escenario estaba recibiendo una petición de matrimonio.

Alejandro Sanz recoge la Rosa de Tere Mata y le dedica unas palabras

Pero más allá de la historia y el momento, lo grande es el cómo llegó hasta ahí Teresa. Y todo empieza 100 horas atrás, cuando se dirigió al muelle de Batería, dispuesta a pasar cinco días a la intemperie por asegurarse esa primera fila. Lo de la petición de matrimonio era premeditada totalmente. "Pasé por un supermercado y le compré", dice. En las 14 ocasiones anteriores en las que había vio a su ídolo todo fue mucho más improvisado. "Hace años fue un sujetador, y otra ocasión también una flor", recuerda. "Y también los recogió", agrega.

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Mediado el recital del pasado sábado, Sanz reparó en que Teresa 'se moría' por darle una rosa. "¿Me vas a regalar una flor?", preguntó el autor de 'Corazón Partío'. Entonces, un miembro de seguridad se la hizo llegar, mientras la coruñesa hacía símbolos del corazón con la mano y le gritaba: "¡Te amo, te quiero, ¿quieres casarte conmigo?". Fue muy gallego Sanz, quien salió por la tangente y respondió: "Es de tela, ¿no? Lo nuestro, forever". Y le lanzó un beso antes de mostrar orgulloso la rosa al público. "Si hubiera llevado una de verdad, se me hubiera muerto. Hacía mucho calor y fueron muchos días. Yo creo que le engañé, que no se lo esperaba. Llevaba tiempo intentando tirársela, pero no me iba a llegar al escenario", confiesa la potencial 'futura esposa' de Alejandro Sanz.

Alejandro Sanz besa la rosa de Teresa
Alejandro Sanz besa la rosa de Teresa

Al igual que buena parte de las asistentes a la cita, el fenómeno fan de antaño permanece dentro y se despierta cada vez que se encuentra con el ídolo nuevamente. "Me quiero casar con él de verdad, ya vio todo el mundo que le ofrecí matrimonio, así que espero que el año que viene, como muy tarde, vuelva". Para entonces, Alejandro Sanz ya debería tener una respuesta. Mientras a ella solo se le ocurre amarte, él puede que le responda con su primera canción para una coruñesa.

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