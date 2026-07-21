La Policía Nacional detecta varias ‘rutas del crack’ que confluyen en la calle Alcalde Marchesi

Varias personas caminan por Alcalde Marchesi Javier Alborés

Cuatro Caminos siempre ha sido un cruce, de ahí el nombre, pero de un tiempo a esta parte, cada vez está más frecuentado por los consumidores de crack, la droga que está aumentando su presencia en la ciudad desde el año pasado. Los patrulleros de la Policía Nacional denominan a la zona ‘yonkilandia’. La calle peatonal Alcalde Marchesi es un lugar donde se reúnen frecuentemente los toxicómanos, y de ahí parten varias rutas que conectan con los puntos de venta de droga y que los policías conocen bien.

De estas rutas, la más transitada (y por tanto la más conflictiva) es la de Os Mallos. Pero los hay que continúan hasta la Sagrada Familia. Otros caminan hasta Elviña y los hay que prefieren Monelos. Todo depende de quién tenga en un momento dado el mejor material, y qué camello es más de fiar.

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No todos los toxicómanos de la ciudad convergen en Cuatro Caminos, advierten las mismas fuentes. Los de Monte Alto, por ejemplo, al estar más alejados, se quedan por su barrio. Tampoco las rutas son fijas. Las operaciones policiales que terminan con el cierre de narcopisos pueden obligarles a cambiarlas. Algunos puntos de venta, como el de Camino de la Iglesia, abren solo por la mañana. Otros, de noche, cuando los toxicómanos se muestran más activos.

“Se les reconoce fácilmente”, comenta un agente. Suelen llevar una mochila a cuestas y quedan a la entrada de Alcalde Marchesi, junto al Delicias. Allí conversan e intercambian noticias. “La mayor parte no tienen teléfono móvil, así que cuando quieren contactar se reúnen allí, es donde intercambian noticias y se enteran de todo lo que necesitan saber”, explican.

Normalmente se les ve más a media noche, pero siempre hay alguno en la zona hasta la madrugada. A veces trabajaban para algún local de la zona, limpiando, barriendo o moviendo sillas y mesas a cambio de unos euros. Sin embargo, el principal problema que generan, aparte de las peleas que a veces estallan entre ellos, son los pequeños delitos que están asociados a ellos, como los hurtos o los robos con fuerza. “Un descuido en un vehículo, un ciudadano despistado, un garaje abierto o el escaparate de una peluquería”, ejemplifica un agente.

Cocaína base

Aunque la alusión a los años 80 parece obligada, eso no significa que la situación sea tan compleja, aunque el crack es tan adictivo y peligroso como la cocaína. Desde que comenzó a extenderse su uso, el año pasado, ha venido acompañado de un cambio en sus hábitos de consumo. La cocaína base (el crack) antes se fumaba en un simple papel de aluminio. Ahora se utiliza una pipa, utilizando un trozo de estropajo de aluminio como filtro para evitar que el residuo de la cocaína estropee los dientes. Sin embargo, fuentes policiales consideran que eso no sirve para nada. “Creen que si viene en roca es más pura y fácil de ‘cocinar’ pero cualquier camello de medio pelo tiene una prensa en casa”, advierten.

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Gracias a que el precio de la droga ha caído mucho en los últimos años, ahora es más fácil “cocinarla” con bicarbonato sódico o con amoníaco para convertirla en cristal que se quema dentro de una pipa. En todo caso, los efectos del crack son mucho más graves que los de la cocaína. Mayte Lage, psicóloga clínica responsable de la Unidad de Día de Aclad, explica que la sensación de euforia que proporciona dura tan solo 15 minutos mientras que, a cambio, la abstinencia es más dura: “Les da muchísima ansiedad”.

Aclad señala que fumar la droga es cada vez más popular La Asociación Ciudadana de Lucha Contra la Droga (Aclad) publicó su memoria del año 2025 en la que se puede observar la evolución del fenómeno de las drogas en la ciudad. Mayte Lage, psicóloga clínica responsable de la Unidad de Día de Aclad, avanzaba en abril este fenómeno: es decir, que cada vez se empezaba a notar más que los consumidores de cocaína estaban pasando a fumarla bajo la forma de crack. Así, la vía esnifada representa el 50,9% del total siguiendo muy de cerca la vía fumada (en la que se incluye también la marihuana) con un 40,1%, mientras que hace solo un par de años era el 34%.