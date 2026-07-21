Marina 30, el bloque de apartamentos turísticos de A Coruña que enamoró al elenco de La Reina del Flow

Varias personas caminan frente a la entrada del bloque de apartamentos en La Marina Javier Alborés

Desde hace aproximadamente un año y medio A Coruña cuenta en sus calles con un lujoso y espacioso bloque de apartamentos turísticos que disfrutan visitantes y viajeros de negocios por igual. Se trata de Marina 30, ubicado precisamente en ese mismo número de la avenida homónima, y que ha encandilado ya a inquilinos tan ilustres como el elenco de La Reina del Flow, ya que varios de sus actores se hospedaron allí mientras estaban en la ciudad por su concierto en el Coliseum el pasado 27 de junio.

Frente al teatro Colón y a tiro de piedra de todo el centro herculino, Marina 30 pretende ofrecer a sus clientes un servicio cómodo y adaptado a sus necesidades. El bloque cuenta en total con once apartamentos. Diez de ellos son estancias de unos 45 metros cuadrados repartidas entre cinco plantas, a razón de dos por cada una (en un lado dan a la Calle Real, al otro a La Marina), y el restante se trata de un gran ático de 75 metros cuadrados.

Una de las habitaciones de Marina 30 Javier Alborés

Todas las estancias cuentan con equipamientos como una cocina completa, salón, smart TV, aire acondicionado o wifi. Asimismo, se ofrecen servicios como desayuno (a través de un convenio con Bonilla, que tiene un establecimiento cercano en la Calle Real), limpieza diaria y atención personalizada.

De la misma manera, de cara a empresas o instituciones, se ofrecen comodidades como la gestión de reservas grupales, tarifas especiales para colaboradores o flexibilidad en los check in y check out en función de posibles actividades y eventos. De hecho, de base existe la posibilidad de hacer check in de forma online en cualquier momento. No obstante, hay atención personal en recepción para resolver posibles dudas o problemas de los usuarios.

El proyecto

Desde Marina 30 señalan que la idea, al abrir, era conservar la historia del edificio pero adaptándolo a las comodidades actuales. En ese sentido, en muchas de las habitaciones aún puede verse la piedra original, del mismo modo que se respetaron las tradicionales galerías. “Se buscó mantener el estilo antiguo pero con equipamientos modernos”, resumen. Prueba de su adaptación a los tiempos es que el bloque cuenta con la insignia Travel Proud de Booking, lo que lo certifica como un establecimiento inclusivo y libre de discriminación para el colectivo Lgbt.

Respecto al cliente más habitual, aseguran que depende mucho de la estacionalidad. “En verano siempre estamos llenos, y la mayoría de clientes son extranjeros. También se trabajan mucho las bodas, porque les gusta tener el edificio entero para alojar a los invitados. Pero en otras temporadas también buscamos colaborar mucho con otras empresas cercanas”, explican.

El recibidor de Marina 30 Javier Alborés

Así, se plantean incluso ir más allá y organizar actividades como un club en el ático que, de la mano de la poetisa Paula Núñez, comenzará a hacer en septiembre eventos culturales allí. También quieren trabajar con el cocinero Iván Domínguez, del restaurante Nado, para que vaya a cocinar para los clientes de Marina 30, y con Nor Oyster Bar, aprovechando su peculiar y exquisita opción culinaria. Todo una serie de lujos que sus clientes podrán disfrutar.