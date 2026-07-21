Los Bomberos extinguen un fuego en unos contenedores de la calle Donantes de sangre

Poco antes de las cinco de la tarde se declaró un incendio en dos contenedores subterráneos situados en la calle Donantes de Sangre cerca de su cruce con Médico Rodríguez. La Policía Local y Bomberos acudieron al lugar de los hechos, cuando ya la llama salía de los recipientes, causando alarma entre los transeúntes.

La Policía Local cortó el acceso para que los Bomberos pudieran trabajar. Con mangueras sofocaron el incendio, que amenazaba con calcinar coches cercanos mientras la humareda se extendía por el cruce. Finalmente, fue sofocado y llenaron los dos recipientes de espuma para evitar que el fuego se reprodujera.

"Quemó un coche en la parte de atrás-comentaba un testigo-. Es de un vecino. Se metió en el coche para salvarlo a puntito de que le estallara el depósito. La Policía le dijo que no lo hiciera, pero lo salvó".