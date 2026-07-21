Lorenzo promete derribar el 'bunker' de los Cantones

Miguel Lorenzo Patricia G. Fraga

El portavoz del grupo municipal del PP Miguel Lorenzo, se comprometió este martes a derribar la caseta del ascensor del aparcamiento de los cantones que considera que afea la zona de la visión del Obelisco.

Lorenzo calificó de búnker de cemento la construcción y se comprometió él mismo una vez pasada las elecciones, si las gana, a acudir allí con un pico y derribarlo.

El líder de la oposición denostó toda la obra de los Cantones y criticó la ausencia de zonas verdes, además de las grietas que han aparecido en la zona de la Marina.