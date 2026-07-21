La tecnológica coruñesa Altia crece con la compra de Ednon por casi diez millones de euros

Imagen difundida por Altia tras la compra de Ednon Cedida

Altia, grupo tecnológico nacido en A Coruña y con sede en Oleiros, sigue con su plan de crecimiento. Este martes ha formalizado la adquisición del 100% de Ednon, empresa que presta servicios especializados en el ámbito de la analítica de datos y la ciberseguridad. La operación se cierra por un importe de 9,85 millones de euros, al que se añade un pago de hasta 2,795 millones de euros vinculado al cumplimiento del plan de negocio de esta compañía para los ejercicios 2026 y 2027.

La compañía presidida por Tino Fernández asegura que incorpora un equipo de 140 profesionales y refuerza su capacidad y cartera de servicios tecnológicos, especialmente en ámbitos vinculados a la innovación, el gobierno del dato, la ciberseguridad, las soluciones de infraestructura, los servicios gestionados y la integración de sistemas y comunicaciones.

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Fundada en 2004, Ednon cuenta con 22 años de trayectoria y una presencia consolidada a nivel nacional. La compañía ha desarrollado su actividad tanto en el sector público como en el privado, con una posición relevante en sanidad, ámbito en el que destacan proyectos vinculados a la medicina digital y a la genómica, retail, justicia y banca.

Esta empresa comprada por Altia registra una facturación de 18,2 millones de euros. “En este 2026, la firma de los últimos contratos ya garantiza el cumplimiento de los objetivos para el presente ejercicio, cifras que reflejan la solidez de sus números y la continuidad de un proyecto basado en el conocimiento especializado en determinados sectores, la cercanía al cliente y la capacidad de adaptación a las necesidades de organizaciones con entornos tecnológicos complejos”, afirma la empresa nacida en A Coruña.

Altia explica que la incorporación de Ednon le permite complementar “su propuesta de valor con capacidades muy alineadas con las necesidades actuales del mercado”. A ello suma una orientación clara hacia la innovación tecnológica, materializada en Ednon Labs, su factoría de innovación, y en el desarrollo de servicios y soluciones que combinan experiencia técnica, visión sectorial y conocimiento aplicado a proyectos de transformación digital.

También asegura que esta adquisición aumenta su capacidad para acompañar a sus clientes en iniciativas que requieren infraestructuras robustas, gobierno del dato, continuidad de negocio, servicios de ciberseguridad y soluciones de software adaptadas a cada entorno.

Cultura compartida

El presidente de Altia, Tino Fernández, destaca la visión compartida de ambas empresas. “Se trata de una compañía con una trayectoria sólida, un equipo muy cualificado y una cultura empresarial muy próxima a la nuestra. Compartimos una visión basada en la especialización, la orientación al cliente y la innovación aplicada, y estamos convencidos de que esta operación, sin duda, abre nuevas oportunidades para nuestros clientes, entre los que ya considero a los que vienen de la mano de Ednon, y también para los profesionales que se incorporan al Grupo”, afirma.

Por su parte, Francisco Bao, socio de EDNON, señala que “la integración en Altia permite dar continuidad al trabajo desarrollado durante los últimos 22 años y abrir una nueva etapa. "Esta unión permitirá abordar proyectos de mayor alcance, unir capacidades y seguir ofreciendo respuestas cercanas, especializadas y adaptadas a las necesidades de organizaciones que afrontan procesos cada vez más exigentes de transformación digital”, indica.