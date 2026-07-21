Hace 25 años | El cuartel de San Amaro cae para dar paso a viviendas de lujo

Imagen de arricho del derribo del cuartel de San Amaro Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, se tiró el cuartel de San Amaro que dio paso a una urbanización con 122 viviendas y a un centro social; en 1976, hace 50 años la entrada a la Plaza del Comercio se veía colapsada y solo se podía acceder por la calle del Comercio; hace 75 años, en 1951, una niña muere en El Burgo tras caerse a un pozo en casa de sus abuelos y hace 100 años, en 1926 se pedían más riegos para la Avenida de Rubine debido a las densas polvaredas de humo.

Portada de El Ideal Gallego del 21 de julio de 2001 Archivo El Ideal Gallego

El cuartel del San Amaro cae para dar paso a viviendas de lujo

El cuartel de San Amaro pasará a mejor vida en unas semans, el tiempo que tarde la promotora. Vallehermoso en derribar el edificio. En parte de la pasarela ocupada por las instalaciones militares se levantará una urbanización de lujo, tres bloques de pisos con un total de 122 viviendas. La inmobiliaria invertirá en la operación 1.150 millones de pesetas tras haber comprado los terrenos a Defensa en diciembre del pasado año. El Ayuntamiento, por su parte, se reserva 8.000 metros cuatrados para crar un parque y las nuevas dependencias de Urbanismo.

La transformación urbanística del entorno incluye, además, un centro social, el Ayuntamiento aprovechará un edificio que hacía las veces de cantina .

Portada de El Ideal Gallego del 21 de julio de 1976 Archivo El Ideal Gallego

La entrada a la Plaza del comercio es un laberinto

Mientras que en algunas calles y plazas de nuestra ciudad las señales de tráfico faltan, en otras parece que sobran. Tal es el caso de la plaza del Comercio, a la que van a desembocar seis calles: dos que se bifurcan de la calle del Comercio, El Aaiún, Francisco Añón, Ramón María Aller y la Avda. de las Conchiñas. De estas seis calles solamente se puede entrar en la plaza con coche por dos, bueno, en realidad sólo por una: la calle del Comercio; ya que la Avda. de las Conchiñas se encuentra totalmente intransitable debido a los socavones que se encuentran en medio de la calzada y a que la calle está sin asfaltar.

De las cinco calles transitables, que desembocan en la plaza, sólo se puede entrar por una, mientas que se puede salir por cuatro.

Portada de El Ideal Gallego del 21 de julio de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Muere una niña al caerse a un pozo en casa de sus abuelos en Culleredo

La niña de 16 meses, María Sánchez Galán, vecina de la parroquia de El Burgo, resultó muerta al caerse a un pozo de la casa de sus abuelos en un descuido de sus familiares.

Por otras parte un niño de 10 años, José Oviedo Rivas, fue atropellado por un ciclista que se dio a la fuga. El accidente le produjo contusiones en la región mastoidea izquierda de carácter leve, de las que fue curado en la Casa de Socorro del Hospital.

La crónica de sucesos también hace referencia a la presentación de una denuncia en la Comisaría a Josefa Fernández Bao, de 22 años, domiciliada en Palloza por hurtar unas prendas de ropa a Juan Ventureira Fraga de 69 años, por valor de unas trescientas pesetas.

Portada de El Ideal Gallego del 21 de julio de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Hacen falta más riegos en la Avenida de Rubine

Con motivo de la temporada veraniega la circulación de automóviles por la Avenida de Rubine, que conduce al balneario, es mayor que de ordinario y debido a la falta de riego, se levantan en dicha vía densas nubes de polvo, originando las consiguientes molestias a personas que transitan a pie. Para evitar, no solo estar molestias sino que el polvo se meta en las casas, se hace necesario se efectúen allí los riegos con más frecuencia, por lo menos tres o cuatro veces al día.

Donde más falta hace el riego, es en el trozo de calle frente a la playa, cuyo andén acaba de ampliarse con el derribo de varias casas, y estando todavía sin afirmar el terreno de dichos solares, resulta poco agradable la estancia en tan hermoso paraje.