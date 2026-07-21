Gonzalo Castro será el pregonero de las Festas da Gaiteira 2026

Gonzalo Castro, delante del instituto de Zalaeta Carlota Blanco

La Asociación Veciñal e Cultural Oza-Gaiteira–Os Castros ha elegido al concejal de Cultura y Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro, como pregonero de las Festas da Gaiteira 2026, que tendrán lugar del 14 al 16 de agosto.

La entidad vecinal ha explicado que esta designación responde a la trayectoria de colaboración de Gonzalo Castro con el tejido asociativo de la ciudad y, especialmente, a su implicación con las iniciativas culturales, sociales y festivas impulsadas en los barrios de Oza, A Gaiteira y Os Castros.

En el comunicado difundido por la asociación, se destaca que, durante su etapa al frente de la Concejalía de Cultura, Castro ha mantenido una “disposición permanente al diálogo” con el movimiento vecinal, defendiendo la cultura popular, las fiestas tradicionales y el asociacionismo como herramientas fundamentales para fortalecer la cohesión social, preservar la identidad de los barrios y dinamizar la vida comunitaria.

La organización considera que el pregón debe recaer en personas que representen valores como la cercanía, el compromiso con el servicio público, la defensa de la cultura como elemento de participación ciudadana y el respeto por el trabajo desarrollado durante décadas por las entidades vecinales.

Asimismo, subraya que este nombramiento pretende reconocer la importancia de la colaboración entre las instituciones y el movimiento asociativo, al entender que las mejores políticas culturales nacen del diálogo con la ciudadanía y permiten impulsar proyectos compartidos que mantienen vivos y dinámicos los barrios