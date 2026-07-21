El número de patrulleros del 091 en A Coruña crecerá casi un 50% antes del final del verano

Presentación de los policías nacionales en prácticas Patricia G. Fraga

Como cada año, se organiza una ceremonia para recibir a los policías en prácticas que van a patrullar este verano en las zonas urbanas de Galicia. Bajo un sol de justicia, formados en la plaza de María Pita y flanqueados por compañeros a caballo, los novatos escucharon ayer el discurso de bienvenida del delegado del Gobierno, Pedro Blanco. De 108, 20 lo harán por A Coruña. Pero hay que recordar que estos veinte agentes no permanecerán en la ciudad de A Coruña. Sin embargo, la plantilla de la Policía Nacional espera recibir antes de que acabe el verano casi 30 agentes que patrullarán las calles permanentemente.

Durante el verano, las vacaciones obligan a reducir el número de coches que patrullan la ciudad, al mismo tiempo que sube la población por la gran cantidad de turistas que quieren disfrutar de la playa y los eventos. De esta manera, de seis coches patrulla o zetas, como se les denomina en el lenguaje policial, muchas veces quedan reducidos a tres. Además, el sindicato denuncia que este número se reduce aún más porque la falta de personal obliga a los patrulleros a custodiar ellos mismos a los detenidos al juzgado o al Hospital. “A veces te queda un zeta o ninguno, y debería haber como mínimo una media de cinco o seis zetas diarios”, señalan desde Jupol.

Ese era precisamente el número hace diez o doce años, pero se montó la brigada móvil y se unificó la sala del 091 (Cimacc) de tres provincias, lo que desvió personal. En invierno, la media es de cinco (cuatro más el jefe de turno). Y aunque la gente de prácticas también permite sacar a la calle otro coche, ellos están sobre todo como observadores y no se les puede equiparar a un policía que haya concluido su formación y haya jurado su cargo.

Ampliación de catálogo

Por supuesto, todo se puede solucionar con más personal pero, tratándose de funcionarios, todo tiene que pasar por un farragoso procedimiento. Existe un catálogo de puestos de trabajo y no puede excederse. Y así ha sido hasta que el Gobierno de Madrid ha aprobado la ampliación recientemente.

Así, han aprobado 28 puestos más de patrulleros, pero de momento no se han cubierto. Divididos en seis turnos, serían cuatro funcionarios más por turno (uno o dos coches), lo que podría suponer un aumento del 50% con respecto a la cifra actual, situándolo en algo menos de cien efectivos. Sin embargo, aunque se ha aprobado, todavía no ha llegado el nuevo personal. Se incorporan precisamente estos días y quizá a finales del verano se complete la plantilla, por lo que se felicita Jupol. Sin embargo, matizan que la Seguridad Ciudadana seguirá manteniéndose por debajo de la cifra de hace diez años.