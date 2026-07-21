El Mundial deja en A Coruña un chorreo de euros y facturaciones para la historia

Amura, en la celebración de España

Que el Mundial deja un reguero de euros en la economía de A Coruña podría ser un titular para agosto de 2030, con la frustrada intentona de la ciudad por ser sede del torneo. Sin embargo, cuatro años antes es posible hacerse una idea de cómo el fútbol y su campeonato del mundo generan un impacto por encima de las previsiones más optimistas. Aquellos que apostaron por pagar la suscripción y dar todos los partidos que les permitía la licencia han logrado recaudaciones históricas, de récord. "Impresionante", "un antes y un después" o simplemente "espectacular" son algunos de los términos que emplean los empresarios para hablar del famoso retorno. Y eso que la pelota rodaba al otro lado del charco.

Dos aficionados apoyan a España en un bar de María Pita Patricia G. Fraga

La de la plaza de María Pita fue sin duda la imagen del Mundial en A Coruña. Sin embargo, más allá de la pantalla gigante que se instaló a partir de cuartos de final, la constante fue el lleno. Incluso en partidos menores. The Breen's Tavern trabajó mejor que en los conciertos de agosto e incluso barrió su techo histórico. "Se dobló recaudación de un mes de julio y el de la final fue un día de récord", reconoce Pablo Breen, su propietario. Justo al lado, Marty también fue un punto habitual de reunión para fútbol y pinchos. La propiedad decidió instalar una pantalla de gran tamaño pensando en el fútbol, y el tiempo acabó por darle la razón. "El Mundial lo ha superado por completo todo, hubo clientes en cada partido, incluso en aquellos que no se esperaba que los fuese a ver nadie", dice David Jaén. "Solamente en la final del Mundial vendimos 700 litros de Estrella Galicia", añade.

Muy cerca, entre San Andrés y Torreiro, Showroom también descubrió la fuerza del fútbol y llegó a la conclusión de que sí compensa. Con sus pantallas gigantes y pinchos temáticas, Óscar Cambón, el responsable del negocio, también alucinó. "Fue algo espectacular, impresionante. Subieron nuestras ventas hasta tal punto que ya estamos deseando que empiece la Liga", advierte.

Barrios

Cuando se habla de pantalla gigante, muchos piensan en María Pita. Pero también hay en Bellini Rooftop, el ecléctico local de Elviña que invirtió en una gran proyección en el exterior para 'petarlo'. Y vaya si lo consiguió. "El Mundial ha sido un antes y un después para Bellini Rooftop, la respuesta del público ha superado todas nuestras previsiones, convirtiendo cada partido en un punto de encuentro para cientos de personas. Hemos adaptado espacios, reforzado servicios y mejorado nuestra operativa para una demanda sin precedentes", comenta Mery como socia del pub. Además, agradece la visita de un total de miles de clientes y se refiere al "posicionamiento" que al negocio le ha dado el fútbol. Además, los vídeos de la celebración de España superan el medio millón de visualizaciones.

Argentinos en La Mila Carlota Blanco

Incluso entre los que lloraron también hay un sentimiento de haber logrado algo grande. La Mila tenía la experiencia de 2022 y el título de Argentina, pero el punto de encuentro de la albiceleste también lo fue para los coruñeses que quisieron compartir con un pueblo hermano. "Fue un mes extraordinario y que superó nuestras expectativas. Nos llamaron de todos lados para venir y tener un pedacito de tierra juntos, extrañando un poco menos a los nuestros. Queremos agradecer a todos, también a los brasileños, colombianos e irlandeses. Hubo muchos españoles bebiendo fernet, cantando y festejando con nosotros en vez de con su gente", remarca la propiedad, en un ejemplo de las cosas buenas que deja el fútbol. En otra demostración de lo que podría suponer tener un Mundial en casa, y no precisamente a través del televisor.

Ocio nocturno

Finalmente, la noche del pasado domingo, o mejor dicho ya entrado el lunes, dejó una cifra igualmente histórica en el ocio nocturno. Así lo expresa Luis Diz, gerente del grupo Pelícano y presidente de Galicia de Noite. “El día de la final salieron más de 6.000 personas de nuestros locales”, advierte. .

También los pubs registraron un lleno inaudito y en la mañana del lunes muchos desayunaban todavía con la cara pintada tras una fiesta difícil de olvidar.