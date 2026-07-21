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A Coruña

El BNG da por roto su acuerdo con el PSOE en A Coruña

Abel Peña
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21/07/2026 11:38
Avia Veira
Avia Veira
El Ideal Gallego
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La portavoz municipal del BNG y candidata a la Alcaldía, Avia Veira, anunció este lunes la ruptura del acuerdo de objetivos que su formación mantenía con el Gobierno local del PSOE, encabezado por Inés Rey, al considerar que el Ejecutivo ha incumplido los compromisos adquiridos.

“Esgotouse a nosa paciencia", afirmó Veira durante su comparecencia, en la que justificó la decisión por los reiterados incumplimientos del Gobierno municipal en diferentes áreas de gestión.

La portavoz nacionalista enumeró una larga lista de asuntos pendientes que, según explicó, afectan a ámbitos como el urbanismo, el deporte, la cultura o el medio ambiente. Además, reprochó al Ejecutivo socialista su forma de gobernar, al entender que actúa como si dispusiera de una mayoría suficiente en el pleno municipal.

Durante su intervención, la portavoz del BNG sostuvo que A Coruña “está paralizada”, una situación que atribuyó a la concentración del poder de decisión en una sola persona. En este sentido, señaló directamente al concejal de Planificación Estratégica y teniente de alcaldesa, José Manuel Lage, al que responsabilizó de centralizar la gestión del Gobierno municipal.

Pese a dar por roto el acuerdo político que mantenían ambas formaciones, Veira no cerró completamente la puerta a respaldar iniciativas concretas del Ejecutivo local. No obstante, dejó claro que, a la vista del comportamiento que ha mantenido el Gobierno de Inés Rey durante este mandato, no considera posible reconducir la relación política entre ambas partes.

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