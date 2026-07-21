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A Coruña

La conexión entre A Coruña y el Canal de Suez de Egipto

Los petroleros que llegan a Langosteira son del tipo Suezmax

Iván Aguiar
Iván Aguiar
21/07/2026 05:00
El petrolero ‘Ryman’ descarga en la terminal de Repsol esta semana
El petrolero ‘Ryman’ descarga en la terminal de Repsol esta semana
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‘Sea Onyx’, ‘Prometheus Energy’ y ‘P. Bel Air’ son tres petroleros que han descargado o tienen previsto hacerlo en el pantalán de Repsol en el Puerto Exterior de Langosteira. Todos ellos presentan unas características similares, con una eslora situada entre 250 y 277 metros.

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No es una simple casualidad, sino que es el tamaño habitual de estas embarcaciones que atracan en el recinto portuario. Fuentes de Repsol explican que normalmente suelen trabajar con buques adaptados para navegar por el Canal de Suez, en Egipto, lo que supone asumir ciertas limitaciones de tamaño.

El término técnico para referirse a este tipo de barcos es Suezmax, que hace referencia a la arquitectura naval que define a los buques capaces de transitar por esta ruta marítima clave para el comercio mundial. Normalmente suelen ser petroleros. Como características, estos buques tienen un peso muerto de unas 160.000 toneladas, una eslora máxima cercana a los 275 metros y un calado ajustado al límite del canal. El canal egipción es muy utilizado por los barcos modernos, ya que es la ruta más rápida para cruzar del océano Atlántico al Índico.

Más descargas

La actividad en la terminal de Repsol en el Puerto Exterior de Langosteira se ha acelerado especialmente en el último mes y medio, ya que se ha contabilizado un incremento de un 24% en el crudo recibido, según los datos del registro que mantiene la Autoridad Portuaria de A Coruña.

Entre el 1 de junio y el pasado 15 de julio, por la dársena exterior pasaron 741.534 toneladas de petróleo, frente a las 597.751 del mismo período del añoanterior.

Este aumento tan importante de la llegada de esta mercancía deriva de la inestabilidad geopolítica generada por la guerra en Irán, que comenzó el pasado mes de febrero tras los ataques de Estados Unidos y de Israel. Esto ha provocado el cierre del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz durante varias ocasiones, lo que ha supuesto un problema de oferta de esta materia prima a nivel mundial, lo que ha impactado en la disponibilidad y en los precios.

Si se toma como referencia el período comprendido entre el 1 de marzo y el pasado 15 de julio, el registro de actividad portuaria revela que ha producido un incremento de las descargas de petróleo de casi un 7%(pasando de 2.084.534 a 2.228.583 toneladas). Es importante tener en cuenta que en marzo

se realizó una parada técnicaen el complejo industrial de esta compañía.

Esto se debe al aumento de producción en la refinería. La directora del complejo, Natalia Barreiro, detalló que se ha triplicado la elaboración de queroseno desde marzo. “Normalmente, abastecíamos al mercado interno, hemos sacado producto a otras zonas”, explicó.

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