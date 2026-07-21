Cinco consejos de una médica de Urgencias para ‘sobrevivir’ a las madrugadas más cálidas

Patricia Suárez, adjunta al Servizo de Urxencias del Chuac Cedida

Patricia Suárez, médico del Servizo de Urxencias del Chuac, explica cómo favorecer el descanso durante las noches tropicales como las vividas en las últimas semanas en A Coruña. Las noches tropicales, aquellas en las que la temperatura no baja de los 20 grados, eran hasta hace poco una excepción en Galicia. Sin embargo, cada vez son más frecuentes y dormir se convierte en un reto, más aún en un territorio en que las casas no suelen estar acondicionados para soportar tanto calor, como recuerda la doctora, que resume las principales recomendaciones para sobrellevar mejor estas noches.

1 La hidratación, durante todo el día

La hidratación empieza antes de acostarse, por lo que se recomienda beber mucha agua y, si ha habido sudoración, reponer también electrolitos. En cambio, se aconseja evitar el alcohol y la cafeína, ya que favorecen la deshidratación y dificultan que el organismo compense la pérdida de líquidos.

2 Mantener la casa lo más fresca posible

Aunque muchas viviendas carecen de aire acondicionado, pequeños gestos ayudan a rebajar la temperatura. La especialista recomienda mantener persianas y ventanas cerradas durante las horas de más calor y ventilar la casa al anochecer o a primera hora de la mañana, cuando el ambiente es más fresco. En cuanto al ventilador, asegura que no supone un problema utilizarlo durante la noche. Con el aire acondicionado aconseja evitar temperaturas demasiado bajas y los cambios bruscos de calor a frío.

3 Cenar ligero y evitar las duchas frías

Las comidas copiosas o muy grasas dificultan el descanso, por lo que es preferible optar por cenas ligeras y de fácil digestión. Además, aunque una ducha helada pueda parecer la mejor solución antes de dormir, Suárez explica que el agua muy fría produce vasoconstricción y puede dificultar la pérdida de calor. Una ducha templada resulta más eficaz.

4 Adaptar las rutinas al calor

La especialista considera que Galicia tendrá que acostumbrarse a este tipo de noches. Si es posible, recomienda retrasar ligeramente la hora de acostarse para aprovechar el descenso de las temperaturas, utilizar ropa de cama de algodón y evitar la actividad física durante las horas centrales del día.

5 Prestar especial atención a los más vulnerables

Los niños, las personas mayores y quienes toman determinados medicamentos, como diuréticos, tienen un mayor riesgo de sufrir los efectos del calor. En estos casos es especialmente importante vigilar la hidratación y evitar la exposición durante las horas de mayor temperatura.

En ocasiones, la ciudadanía tampoco tiene claro cuándo se debe acudir a Urgencias. Porque dormir mal por el calor suele ser una molestia pasajera, pero hay síntomas que requieren atención médica.

La doctora Suárez recomienda acudir a Urgencias si aparecen fiebre superior a 40 grados, desorientación, convulsiones, pérdida de conciencia, piel muy caliente y seca, dificultad para hidratarse por vómitos o una disminución importante de la cantidad de orina, especialmente en mayores y bebés. “Más que el insomnio, son estos síntomas los que nos deben preocupar”, concluye Suárez.