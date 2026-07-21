Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Así será la segunda edición del Son e Mar Coruña

El festival reunirá doce grandes citas en el muelle de Batería entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre

Dani Sánchez
Dani Sánchez
21/07/2026 13:04
Un momento de la presentación del festival Son e Mar Coruña, este martes, en el Náutico
Un momento de la presentación del festival Son e Mar Coruña, este martes, en el Náutico
Dani Sánchez
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El último festival del verano regresa un año más a A Coruña. Lo hará con el tardeo más grande la historia en la ciudad, tal y como adelantó El Ideal Gallego el pasado mes de abril. Pero también con otras grandes citas para público de todas las edades, combinando conciertos, festivales temáticos, actividades familiares y eventos gratuitos. En total, la segunda edición del festival Son e Mar Coruña -que se celebrará entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre en el muelle de Batería- reunirá a más de 30 artistas locales e internacionales en doce jornadas musicales diferentes.

Presentación del cartel completo del Festival Noroeste Estrella Galicia

El Festival Noroeste Estrella Galicia de A Coruña ya tiene su cartel completo

Más información

Según explicó en la mañana de este martes Luis Diz, gerente del grupo Pelícano, se amplía la oferta cultural de un ciclo que trata de “unir a los dos principales ciudades de Galicia”. Tanto en Vigo -donde se presentó el festival la semana pasada- como en A Coruña, se ofrecerá un ciclo que “se desmarca de otros festivales” gracias a “tocar todos los estilos musicales” y “a todo tipo de público”. Al acto de presentación, celebrado este martes en el Real Club Náutico, también acudió el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, y el concejal de Cultura y Turismo en el Ayuntamiento, Gonzalo Castro.

La programación

El ciclo comenzará el 18 de septiembre con la presencia de un dj internacional que ya considera Galicia como su segunda casa. Se trata del artista italiano Gabry Ponte, que viene de reunir a más de 60.000 personas en el estadio de San Siro. Un día después, el 19, será el turno de una de las citas claves: el PicaPop tardeo, que este año espera incluso superar la cifra de asistentes del año pasado y reunir a más de 8.000 personas. Se trata en realidad de una gira temática, que repetirá la misma fórmula en Madrid, Bilbao, Gijón, Ibiza, Málaga, Mallorca, Valladolid, Alicante y Sevilla. Por supuesto, no podía faltar la que ahora mismo es, oficialmente, la capital del ocio nocturno a nivel nacional. El precio oscilará nuevamente entre los 20 y los 30 euros, con posibilidad de comprar también un pase VIP. La estética de los videojuegos, las series, los arcades y hasta la ropa de cuando los cuarentones de ahora empezaron a salir serán los reclamos que toquen la fibra en lo que va a ser el fiestón de final de verano en la ciudad. 

Tardeo Peta Zeta XXL en el Muelle de Batería 2025

El tardeo más grande de la historia de A Coruña vuelve en septiembre

Más información

El domingo 20, la familia al completo tendrá la oportunidad de disfrutar al máximo en el puerto herculino gracias a Mundo Juego, una jornada gratuita para todas las edades con actividades participativas, entretenimiento y propuestas culturales tanto para niños como para mayores. Ya en la segunda semana de festival, será el turno de Mestiza, el dúo de las djs y productoras Belah y Pitty Bernad, en el que la música electrónica y el flamenco se fusionan en la que será su primera aparición en Galicia. El 27, se presenta Orballo Cultural, una jornada de música gallega y cultura de raíz, con acceso gratuito y protagonismo para el talento gallego de Baiuca, Budiño, Catuxa Salom y Guilherme Zapata.

Ya en el mes de octubre, la propuesta contemporánea de Equis, el festival centrado en artistas de Galicia Treboa Sonora y el evento gratuito que une música y deporte Mestizo Runner, acapararán el cartel. Antes de los tres broches del festival. Por un lado, el día 9, la famosa Bresh, que volverá a A Coruña en formato XXL con una producción de música pop, reguetón y hits de distintas épocas. El día 10, será el turno de One Dance, edición tardeo, en una jornada en la que se contará con actuaciones internacionales que marcaron una época del dance de los años 90 y 2000, para volver a las pistas de baile de esas décadas. El día 11, tendrá lugar el gran cierre del festival con el Wake Up!, en una edición en la que se contarán con grandes artistas internacionales de la talla de Franky Rizardo.

28 julio 2024A Coruña.- Los coruñeses vibraron ayer en la última jornada del Morriña Fest, que no se vio afectado por la cancelación del concierto de Íñigo Quintero y ofreció un espectáculo musical a la altura. Artistas como Aitana, Yandel, Lola Índigo o el grupo Lala Love You pusieron así el broche de oro a un evento que entre sus dos jornadas llevó al muelle de Batería a más de 40.000 personas

El calendario musical de A Coruña se comprime con la llegada del calor

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Obras en Montouto

La Xunta inicia la construcción de sendas peatonales en Mabegondo y Montouto por 484.000 euros
Redacción
Un momento de la presentación del festival Son e Mar Coruña, este martes, en el Náutico

Así será la segunda edición del Son e Mar Coruña
Dani Sánchez
El ideal gallego

Betanzos avanza en los expedientes de venta forzosa de tres inmuebles en Rúa Nova, Os Ferreiros y Constitución
Lucía Tenreiro
Coche de la Guardia Civil

Investigan como posible crimen machista la muerte de una mujer en un domicilio de Almoradí
EFE