Así será la segunda edición del Son e Mar Coruña

Un momento de la presentación del festival Son e Mar Coruña, este martes, en el Náutico Dani Sánchez

El último festival del verano regresa un año más a A Coruña. Lo hará con el tardeo más grande la historia en la ciudad, tal y como adelantó El Ideal Gallego el pasado mes de abril. Pero también con otras grandes citas para público de todas las edades, combinando conciertos, festivales temáticos, actividades familiares y eventos gratuitos. En total, la segunda edición del festival Son e Mar Coruña -que se celebrará entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre en el muelle de Batería- reunirá a más de 30 artistas locales e internacionales en doce jornadas musicales diferentes.

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Según explicó en la mañana de este martes Luis Diz, gerente del grupo Pelícano, se amplía la oferta cultural de un ciclo que trata de “unir a los dos principales ciudades de Galicia”. Tanto en Vigo -donde se presentó el festival la semana pasada- como en A Coruña, se ofrecerá un ciclo que “se desmarca de otros festivales” gracias a “tocar todos los estilos musicales” y “a todo tipo de público”. Al acto de presentación, celebrado este martes en el Real Club Náutico, también acudió el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, y el concejal de Cultura y Turismo en el Ayuntamiento, Gonzalo Castro.

La programación

El ciclo comenzará el 18 de septiembre con la presencia de un dj internacional que ya considera Galicia como su segunda casa. Se trata del artista italiano Gabry Ponte, que viene de reunir a más de 60.000 personas en el estadio de San Siro. Un día después, el 19, será el turno de una de las citas claves: el PicaPop tardeo, que este año espera incluso superar la cifra de asistentes del año pasado y reunir a más de 8.000 personas. Se trata en realidad de una gira temática, que repetirá la misma fórmula en Madrid, Bilbao, Gijón, Ibiza, Málaga, Mallorca, Valladolid, Alicante y Sevilla. Por supuesto, no podía faltar la que ahora mismo es, oficialmente, la capital del ocio nocturno a nivel nacional. El precio oscilará nuevamente entre los 20 y los 30 euros, con posibilidad de comprar también un pase VIP. La estética de los videojuegos, las series, los arcades y hasta la ropa de cuando los cuarentones de ahora empezaron a salir serán los reclamos que toquen la fibra en lo que va a ser el fiestón de final de verano en la ciudad.

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El domingo 20, la familia al completo tendrá la oportunidad de disfrutar al máximo en el puerto herculino gracias a Mundo Juego, una jornada gratuita para todas las edades con actividades participativas, entretenimiento y propuestas culturales tanto para niños como para mayores. Ya en la segunda semana de festival, será el turno de Mestiza, el dúo de las djs y productoras Belah y Pitty Bernad, en el que la música electrónica y el flamenco se fusionan en la que será su primera aparición en Galicia. El 27, se presenta Orballo Cultural, una jornada de música gallega y cultura de raíz, con acceso gratuito y protagonismo para el talento gallego de Baiuca, Budiño, Catuxa Salom y Guilherme Zapata.

Ya en el mes de octubre, la propuesta contemporánea de Equis, el festival centrado en artistas de Galicia Treboa Sonora y el evento gratuito que une música y deporte Mestizo Runner, acapararán el cartel. Antes de los tres broches del festival. Por un lado, el día 9, la famosa Bresh, que volverá a A Coruña en formato XXL con una producción de música pop, reguetón y hits de distintas épocas. El día 10, será el turno de One Dance, edición tardeo, en una jornada en la que se contará con actuaciones internacionales que marcaron una época del dance de los años 90 y 2000, para volver a las pistas de baile de esas décadas. El día 11, tendrá lugar el gran cierre del festival con el Wake Up!, en una edición en la que se contarán con grandes artistas internacionales de la talla de Franky Rizardo.