Ariete 2026 llevará la recreación histórica de Normandía al Monte de San Pedro el 26 de julio

Bajo el lema “Normandía 1944”, la jornada ofrecerá al público una experiencia inmersiva con campamentos militares El Ideal Gallego

El Parque de Monte de San Pedro volverá a convertirse en un escenario de la Segunda Guerra Mundial con una nueva edición de Ariete – Vive la Historia. La cita, que se celebrará el domingo 26 de julio de 2026, reunirá recreadores históricos, vehículos militares, exposiciones, desfiles y actividades divulgativas centradas en el desembarco de Normandía de 1944.

Bajo el lema “Normandía 1944”, la jornada ofrecerá al público una experiencia inmersiva con campamentos militares, demostraciones, visitas guiadas y un gran desfile de vehículos históricos por las principales calles de la ciudad.

Uno de los momentos más emotivos será el homenaje al soldado coruñés Manuel Otero Martínez, natural de Serra de Outes, que combatió en el Ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y falleció el 6 de junio de 1944 durante el Desembarco de Normandía.

Programa completo de Ariete 2026

Domingo, 26 de julio de 2026

11:00 horas

Apertura al público de ARIETE 2026 en el Parque de Monte de San Pedro.

Concentración de vehículos militares e históricos.

11:15 horas

Explicaciones y demostraciones de recreación histórica de la Segunda Guerra Mundial en los jardines del parque.

12:00 horas

Pase de vehículos históricos.

Demostración de funcionamiento.

Photocall con los asistentes.

13:00 horas

Visita guiada a la batería de Monte de San Pedro.

13:50 horas

Homenaje ante la placa conmemorativa dedicada a Manuel Otero Martínez, soldado coruñés que luchó con el Ejército estadounidense y perdió la vida durante el Desembarco de Normandía.

14:30 horas

Comida tipo picnic para los recreadores participantes.

17:00 horas

Reapertura de los campamentos históricos.

Exposición de vehículos militares y displays.

Explicaciones y demostraciones para el público.

18:30 horas

Gran desfile de vehículos históricos con salida desde el Monte de San Pedro.

Recorrido por el Paseo Marítimo, avenida de la Marina, Cantón Grande y regreso al Monte de San Pedro junto a recreadores históricos.

20:00 horas

Llegada de los vehículos al Monte de San Pedro.



Clausura de ARIETE 2026

ARIETE 2026 se consolida como uno de los principales eventos de recreación histórica de Galicia, combinando divulgación, patrimonio y memoria histórica. La organización invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una jornada gratuita en un entorno privilegiado como el Monte de San Pedro, donde podrán conocer de cerca vehículos militares originales, uniformes, campamentos y la historia de la Segunda Guerra Mundial a través de recreadores especializados.