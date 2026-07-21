El fuego dejó su señal en la fachada del Hilton German Barreiros

Los Bomberos acudieron esta tarde a la calle Zalaeta ante el aviso de un fuego en el Hotel Hilton Doble Tree después de que una llamada les advirtiera de que brotaba humo y llamas en mitad de su fachada. El origen resultó ser uno de los paneles que la recubren y que de noche emiten una luz colorida que sirve de adorno.

Hubo que extinguir el pequeño fuego, aunque solo causó daños estéticos en la fachada. Tras examinar lo que probablemente fue un fallo eléctrico, y que no llegó a afectar al interior ni a los huéspedes, los Bomberos emplearon la autoescalera para retirar el panel.