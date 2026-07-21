Aitana regresa a A Coruña con un Coliseum lleno y con el rol de ‘Superestrella’

Aitana, durante su actuación en el Morriña Fest de 2024 Carlota Blanco

En el marco de su gira ‘Cuarto azul’, Aitana regresa por tercera vez al Coliseum, casi diez años después de haberse estrenado sobre esas mismas tablas junto a sus compañeros de generación del talent show Operación Triunfo. Este miércoles 22 se sube de nuevo al escenario para presentar su último disco, el mismo que da nombre a la gira, ante un Coliseum que ya colgó hace meses el cartel de ‘no hay entradas’.

Fue el 8 de junio de 2018 cuando, acompañada de Amaia o de los artistas gallegos Roi, Miriam Rodríguez o Cepeda, Aitana debutaba en uno de los grandes escenarios de A Coruña, donde el público respondió con creces, dando color al exterior del Coliseum desde horas antes de que empezara el show de los ‘triunfitos’. En aquel momento empezó a encandilar al público interpretando temas como ‘No puedo vivir sin ti’, junto a Cepeda.

Y lo de encandilar no es una forma de hablar. Apenas un año después, en julio de 2019, atacaba el recinto de Alfonso Molina en solitario para presentar su álbum debut, ‘Spoiler’. Y al igual que en su primera vez con sus compañeros de OT, la visita no se circunscribió al interior del Coliseum, sino que fuera no eran pocos los fans que hacían cola desde por la mañana para poder ver su primer concierto en solitario en la ciudad.

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Su siguiente visita fue más atípica. En otoño de 2021, cuando se empezaban a dejar atrás el grueso de las restricciones derivadas del covid 19, Aitana se volvía a subir al escenario del Coliseum. Y lo hacía con un lleno, aunque en aquel momento los ‘sold out’ eran con espacios entre personas, mascarillas e incluso sillas por la pista. Fueron 3.000 las personas que agotaron las localidades en apenas una hora para disfrutar en directo de los temas del por entonces recién estrenado ‘11 razones’, un trabajo de pop fresco y melódico que sobre las tablas del recinto herculino sonaba con ciertos tintes más contundentes por momentos, cercanos incluso al pop-rock, que hizo que a los fans les costase mantenerse sentados durante el recital de la artista catalana.

Tres años tardó en regresar, aunque esta vez no lo haría al Coliseum, sino al puerto de A Coruña. Ya prácticamente con el halo de superestrella, Aitana era uno de los principales atractivos de la edición de 2024 del Morriña Fest, junto a Lola Índigo, Louis Tomlinson y Editors. La cantante visitaba así un muelle de Batería hasta la bandera al que deleitó con temas como ‘Los Ángeles’ o ‘Las babys’, del por entonces recién estrenado ‘Alpha’.

Ahora, dos años después de su paso por el Morriña, Aitana vuelve, ya con nuevo disco bajo el brazo, ‘Cuarto azul’, el mismo en el que se incluye uno de los que ya se pueden considerar su grandes éxitos, ‘Superestrella’, que se ha convertido en el himno oficioso de la selección española de fútbol en este recién finalizado Mundial 2026.

Es un tema que, aunque pueda parecer extraño, ya ha sonado en el recinto de Alfonso Molina, y lo ha hecho, además, apelando de algún modo al recuerdo de aquella primera actuación de la artista catalana en tierras coruñesas. El pasado 19 de abril, la nueva hornada de ‘triunfitos’, con el coruñés Tinho a la cabeza, actuaba en el Coliseum y en ese recital, una de las finalistas del talent show televisivo, Olivia, se atrevía a enloquecer al público cantando el tema de Aitana, que este miércoles podrá entonar ella misma ante un recinto hasta la bandera.