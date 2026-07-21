A Coruña, entre las ciudades tensionadas donde más cae oferta viviendas de alquiler permanente

Pisos en alquiler El Ideal Gallego

Los mercados que se han declarado tensionados y están aplicando controles de precios han presenciado cómo la oferta de viviendas disponibles para alquiler permanente en el segundo trimestre de este año sigue disminuyendo en comparación con la registrada en el mismo periodo de 2025.

Según ha detallado este martes la plataforma inmobiliaria Idealista en un comunicado, la mayor caída entre estos mercados se ha producido en San Sebastián (-42 %); seguida de Pamplona (-39 %); A Coruña (-36 %); Bilbao (-27 %); Lleida (-27 %); Tarragona (-16%); Vitoria (-14 %) y Barcelona (-11 %).

La única excepción dentro de estos mercados la constituye Girona, donde se ha incrementado un 55 %.

En el resto de capitales, los mayores descensos al margen de las zonas tensionadas se han producido en Huesca y Ceuta (-40 % en ambas ciudades), seguidas de Huelva (-24 %), Melilla (-22 %) y Ciudad Real (-20 %).

Entre los grandes mercados no declarados como tensionados, Alicante ha registrado la mayor caída (-7 %), seguida de Valencia (-3 %). En la ciudad de Madrid la oferta ha crecido un 4 %, en Palma un 8 % y en Málaga un 13 %.

En total, según han indicado el portal, uno de los mayores de España, son 17 las capitales en las que la oferta disponible ha crecido en el último año y la mayor subida del país se ha registrado en Girona (55 %), seguida de Lugo (28 %) y Cáceres (22 %).

Con respecto a los alquileres de temporada, al cierre del segundo trimestre de 2026 el peso de este tipo de arrendamientos (distintos a los turísticos) llegó hasta el 29 % del mercado, con un incremento interanual de la oferta del 13 %, mientras que la oferta de alquileres permanentes apenas se redujo un 0,2 % en el mismo periodo.

Incremento en los alquileres de temporada

Entre los grandes mercados considerados tensionados, el mayor incremento de la oferta de temporada se dio en A Coruña (105 %), seguida de Pamplona (50 %), San Sebastián (37 %) y Bilbao (33 %).

Idealista ha mencionado que la legislación autonómica catalana ha intensificado su efecto sobre la oferta de temporada: Girona la ha reducido un 52 %, Tarragona un 49 %, Barcelona un 42 % y Lleida un 12 %.

Los mayores incrementos de oferta fuera de las zonas tensionadas se han registrado en mercados medianos, como Melilla (225 %), Lugo (81 %), Valladolid (75 %), Guadalajara (75 %), Zaragoza (69 %) y León (68 %).

Tras los cambios en la oferta de temporada, San Sebastián se convierte en la ciudad con mayor peso de los alquileres de temporada, con un 58 % de la oferta en esta modalidad, seguida de Bilbao (57 %), Cádiz (53 %) y Barcelona (51 %).