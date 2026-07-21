A Coruña destina cinco millones para captar rutas aéreas a Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante

Terminal de Alvedro Quintana

El Ayuntamiento de A Coruña destinará casi cinco millones de euros a captar cinco rutas nacionales para el aeropuerto de Alvedro. Así lo recogen las bases que ha elaborado y que serán aprobadas el próximo viernes por parte del Consorcio de Turismo. En ellas se proponen conexiones con Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante.

Esta es la primera fase para impulsar la actividad de la terminal aeroportuaria. Posteriormente, el Ejecutivo municipal tiene previsto convocar otro concurso público con las rutas internacionales.

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El contrato para los destinos de vuelos nacionales se compone de cinco lotes independientes que se mantendrían en vigor entre 2027 y 2029, con posibilidad de prorrogar el servicio hasta 2030. Todas las rutas ya funcionaron en el pasado, salvo la de Alicante, que fue anunciado pero la pandemia del covid se la llevó por delante.

El Gobierno local coruñés justifica este importante desembolso económico en las rutas españolas debido a que “el transporte y las comunicaciones” son “importantes” dentro de la gestión de “un destino turístico”, de cara a mejorar “la competitividad del mismo”, por lo que es “imprescindible” su inclusión dentro de los “planes de promoción y comercialización turística”.

"El transporte aéreo, constituye un sector estratégico que condiciona y repercute en el funcionamiento del resto de sectores económicos, siendo un elemento a tener en cuenta dentro del desarrollo turístico de las regiones. En base a lo expuesto es necesario impulsar acciones de comunicación y difusión enfocadas a los sectores del turismo, congresos y negocios tan relevantes en la ciudad", asegura. Por este motivo, considera necesario llevar a cabo "un plan específico de promoción" y "posicionamiento de la ciudad de A Coruña en los mercados estratégicos", como Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante".

Además, el Ayuntamiento señala que "la promoción conjunta" con líneas aéreas por parte de la ciudad es importante para sumar "sinergias" y apoyar que "las nuevas rutas o aumento de frecuencias" realmente aporten "un mayor número de visitantes" y se potencie "el uso del aeropuerto de Alvedro".

Otro de los motivos que alega es que el aeropuerto registró el pasado mes de diciembre 106.899 viajeros, un 1,7% más que en diciembre de 2024, lo que supuso "el mejor mes de diciembre de la historia" para la terminal. "De los 1.196 vuelos que operaron en la pista coruñesa, 779 fueron vuelos comerciales: 690 de ámbito nacional y 89 de ámbito internacional. Además, por la terminal de carga del aeropuerto coruñés se movieron más de dos toneladas de mercancía en diciembre", indica.

Vuela Más Alto ve “correcta” la propuesta presentada por el Ayuntamiento

A esto añade que esta "tendencia alcista" fundamenta la justificación de la contratación y promoción turística, para consolidar la misma y para mantener a A Coruña y su entorno "en una situación fundamental" para garantizar la "cohesión territorial", impulsar "el tejido empresarial" y frenar "la fuga de viajeros hacia otras terminales".

"Dentro de la Estrategia de Turismo de la Ciudad de A Coruña, se encuentra el apoyo a las nuevas conexiones aéreas, dado que la captación de visitantes de otros mercados pasa por disponer de una conectividad aérea sólida que permitan acercar la ciudad de A Coruña a los mercados prioritarios y captar a sus potenciales visitantes frente a los destinos competidores", asegura el Gobierno local.

La plataforma Vuela Más Alto considera “correcta” la propuesta de destinos nacionales del Ayuntamiento de A Coruña para el aeropuerto de Alvedro. “Está bien distribuida y sirve para recuperar la conectividad perdida. La oferta es correcta y proporcional”, asegura.