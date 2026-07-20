Todo listo en A Coruña para el inicio de la Feira das Marabillas

A Coruña ya entra en la cuenta atrás para el inicio de la Feira das Marabillas. A pocas horas de que arranque una nueva edición del mercado medieval, los trabajos de montaje avanzan en la Ciudad Vieja, donde artesanos, decoradores y operarios ultiman los detalles para transformar el casco histórico en un escenario de época.

Los preparativos ya son visibles en distintos puntos de la ciudad. En la plaza de María Pita ha quedado instalado 'El recuncho das Pícaras', un espacio pensado para que los más pequeños disfruten de juegos, talleres y actividades ambientadas en la época medieval. Esta área será uno de los principales atractivos para las familias durante la celebración de la feria.

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Mientras tanto, las calles de la Ciudad Vieja continúan llenándose de puestos de artesanía, decoración medieval y escenarios que acogerán espectáculos de música, teatro de calle, pasacalles y exhibiciones de antiguos oficios. En las próximas horas finalizarán los últimos montajes antes de la apertura oficial del evento.

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La ciudad cuenta las horas para el inicio de una nueva edición de la Feira das Marabillas, que volverá a convertir, durante cinco días, el corazón histórico de la ciudad en un auténtico viaje al pasado.