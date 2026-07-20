La pelea de Inditex y Nike por convertirse en el número uno del mundo de la moda

Una tienda de Oysho en A Coruña Archivo El Ideal Gallego

Uno de los informes anuales elaborados por Inditex sobre el ejercicio fiscal de 2025 menciona a sus “competidores del sector textil”. Entre ellos figuran Fast Retailing, Lululemon Athletica, Adidas, H&M, Associated British Foods (Primark), VF Corporation, Burberry, Next, Puma, Zalando, JD Sports Fashion, Ralph Lauren, Hugo Boss y Nike.

Inditex destina 6,5 millones de euros a proteger el Amazonas Más información

De esta lista, el gigante norteamericano de moda deportiva se ha convertido en el rival a superar por parte de la compañía con sede en Arteixo. Ambas empresas mantienen su particular pelea por ser el número uno del sector en la métrica de ventas. Actualmente están en un empate técnico cercano a los 40.000 millones de euros.

Igualdad

En los resultados presentados el pasado mes de marzo, Inditex alcanzó una facturación récord de 39.864 millones de euros en su ejercicio fiscal 2025, lo que supuso un crecimiento del 3,2% frente al año anterior. El beneficio neto también marcó un máximo histórico al llegar a los 6.220 millones de euros.

Nike hizo públicos sus números en junio (correspondientes al año fiscal 2026, que finalizó el pasado mayo), que evidenciaron que todavía sigue inmersa en la crisis de negocio que comenzó en 2021.

Según informó esta firma deportiva, los ingresos del ejercicio completo fueron de 46.400 millones de dólares, sin apenas variación respecto a las cifras publicadas del ejercicio anterior. Esto equivale a 40.577 millones de euros, según el tipo de cambio oficial más reciente, pero esta cifra ha aumentado recientemente en las últimas semanas debido a la volatilidad de las divisas. Con esta situación, la diferencia es tan pequeña que en la práctica se produce un empate técnico.

Si la comparación se realiza con el valor de las empresas en Bolsa, la victoria es claramente para Inditex, ya que los inversores premian su capacidad de generar más beneficios, una faceta en la que es el ganador mundial del sector (6.220 millones frente a los 2.722 del gigante estadounidense). La compañía gallega tiene una valoración bursátil de 166.553 millones de euros, frente a los 56.276 que el mercado le otorga a Nike.

Faceta deportiva

La multinacional norteamericana es una empresa asociada al mundo del deporte. Está dedicada al diseño, desarrollo, fabricación y comercialización global de calzado, ropa, accesorios y equipamiento deportivo. Incluye bajo su paraguas a marcas icónicas como Nike, Jordan y Converse.

La compañía fundada por Amancio Ortega también está presente en el mundo deportivo. En concreto, a través de Oysho, su marca de deporte y de tiempo libre que combina “innovación, rendimiento y calidad”, tal y como recoge la memoria anual de 2025 de la empresa. “Ofrece una amplia variedad de colecciones técnicas diseñadas para conseguir el máximo rendimiento y comodidad durante las actividades deportivas”, destaca.