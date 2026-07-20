Marineda City será el único punto oficial de recogida anticipada de pulseras del Morriña Fest

Primera edición del Morriña Fest en el estadio de Riazor Patricia G. Fraga

Marineda City será el único punto de pulseración oficial anticipada del festival de música Morriña Fest que se celebrará en A Coruña los días 24, 25 y 26 de julio.

Así, los días 22 y 23 de julio, entre las 12.00h y las 21.00horas, aquellas personas que hayan adquirido previamente entradas para el festival podrán recoger en el centro comercial la pulsera necesaria para acceder al recinto, evitando así las colas. El punto de pulseración estará ubicado en la planta 1, pasado Zara y junto a Fitness Park, Sprinter y la Deportienda. Y los 200 primeros que lo hagan se llevarán, junto con su pulsera, una tote bag exclusiva del Morriña Fest cortesía de Marineda City, que también se podrán conseguir en el propio festival.

Además, todo aquel que presente su pulsera del festival en la tienda de Cero de Costa en Marineda City recibirá un 10% de descuento en la colección exclusiva de MorriñaxCero de Costa.

Los seguidores de Marineda City tendrán la oportunidad de conseguir uno de los 6 abonos dobles generales del festival que el centro comercial sorteará en TikTok.