Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Marineda City será el único punto oficial de recogida anticipada de pulseras del Morriña Fest

Las pulseras para acceder al festival podrán recogerse los días 22 y 23 de julio en el centro comercial

Redacción .
Redacción .
20/07/2026 11:37
Primera edición del Morriña Fest en el estadio de Riazor
Primera edición del Morriña Fest en el estadio de Riazor
Patricia G. Fraga
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Marineda City será el único punto de pulseración oficial anticipada del festival de música Morriña Fest que se celebrará en A Coruña los días 24, 25 y 26 de julio.

Así, los días 22 y 23 de julio, entre las 12.00h y las 21.00horas, aquellas personas que hayan adquirido previamente entradas para el festival podrán recoger en el centro comercial la pulsera necesaria para acceder al recinto, evitando así las colas. El punto de pulseración estará ubicado en la planta 1, pasado Zara y junto a Fitness Park, Sprinter y la Deportienda. Y los 200 primeros que lo hagan se llevarán, junto con su pulsera, una tote bag exclusiva del Morriña Fest cortesía de Marineda City, que también se podrán conseguir en el propio festival.

Además, todo aquel que presente su pulsera del festival en la tienda de Cero de Costa en Marineda City recibirá un 10% de descuento en la colección exclusiva de MorriñaxCero de Costa.

Los seguidores de Marineda City tendrán la oportunidad de conseguir uno de los 6 abonos dobles generales del festival que el centro comercial sorteará en TikTok.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Primark baja los precios a un centenar de sus prendas más vendidas en España
EFE
Paseo fluvial de Arteixo

Arteixo pone en marcha el concurso fotográfico que ilustrará el calendario municipal de 2027
Redacción
Este viernes se abrió al público la piscina marina de O Parrote y se inauguró La Potera, un centro de servicios equipado para complementar las actividades que pueden desarrollarse en la plataforma de baño.

La Potera de O Parrote cobrará un euro por usar sus taquillas para evitar la pérdida de llaves
Jorge Riveiro
El ideal gallego

Condenado un cabo del acuartelamiento de Atocha en A Coruña por abuso y maltrato a un soldado
EP