Los planes de Amper para convertirse en nuevo inquilino de Langosteira

Vista del Puerto Exterior de Langosteira Germán Barreiros

El Puerto Exterior de Langosteira ha despertado el interés de Amper, un grupo empresarial español fundado en 1956 y que cotiza en Bolsa. Está especializada en ingeniería, tecnología y fabricación de equipos, centrando su actividad principal en los sectores de la defensa y la electricidad.

Esta compañía pretende construir unas instalaciones destinadas a la industria de la eólica marina. Este proyecto se empezó a gestar en 2023 con la solicitud de suelo a través de su filial Nervion Naval Offshore (hoy denominada WindWaves) y en las últimas semanas han trascendido más detalles.

Para poder abordar esta actuación, Amper tiene prevista la entrada de un coinversor en esta filial con 50 millones de euros (20 en 2026 y 30 en 2027) para financiar “esencialmente las nuevas instalaciones en el Puerto Exterior de A Coruña”, según recoge el plan estratégico 2026-2028 remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con motivo de la celebración de su junta general de accionistas.

En esta documentación, explica que “la previsión inicial” que manejaba era tener 70.000 metros cuadrados en el Puerto Exterior de Ferrol en 2028 y 40.000 en el de A Coruña en 2032. Estos planes han cambiado y ha tomado la decisión de solo ejecutar el proyecto de Langosteira y descartar la iniciativa ferrolana para liberar este suelo para la construcción de la fábrica de coches de SAIC.

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Tras este cambio de planes, Amper asegura que se pasará a tener “110.000 metros cuadrados en el Puerto Exterior” de Langosteira en 2029. “Se están negociando con la Xunta de Galicia las compensaciones económicas asociadas y reasignando capacidades productivas durante el año 2028 a las instalaciones del Grupo en As Somozas y Navacel junto con potencialmente otras de terceros”, afirmó.

El consejero delegado de Amper, Enrique López, ya había avanzado esta decisión unos días antes de la comunicación a la CNMV. En concreto, a finales de junio, cuando detalló que la compañía cambiaría su ubicación en el Puerto Exterior de Ferrol y se trasladaría a A Coruña para facilitar la implantación de la automovilística china SAIC en el recinto portuario de Ferrol.

Superficie

De cumplirse la previsión de ocupación de suelo anunciada por Amper, se convertirá en una de las empresas que más superficie utilizará en Langosteira, con 110.000 metros cuadrados.

Exolum (la antigua Compañía Logística de Hidrocarburos, CLH) es otra empresa que tramita un proyecto para poder construir una terminal de graneles líquidos en el Puerto Exterior de Langosteira. Con la previsión que recoge el proyecto hecho público, esta compañía ocupará 129.000 metros cuadrados de superficie, con lo que se convertirá en la empresa que más terreno ocupe en el recinto portuario.

Hasta que esta iniciativa se materialice, Repsol es por el momento la que más terreno tiene en concesión. En concreto, posee 113.253 metros cuadrados, distribuidos entre la lámina de agua del pantalán petrolero, las conducciones del poliducto de la refinería y otras instalaciones situadas en tierra, según explicó la Autoridad Portuaria.