La Potera de O Parrote cobrará un euro por usar sus taquillas para evitar la pérdida de llaves

Varias personas en la zona de baño de O Parrote, con La Potera de fondo Quintana

Pese a que la gerencia valora unas primeras semanas de servicio muy positivas, La Potera de O Parrote empieza desde esta semana a cobrar un euro por el uso de sus taquillas. Se trata de una medida "disuasoria", como explica Guillermo Goyanes (el encargado de Nacosta Watersports, la empresa que lo gestiona), para evitar más robos y pérdidas de llaves.

"El problema es que ahora funcionan con llaves y ya se han perdido unas cuantas porque la gente no se da cuenta y se las lleva al agua", comenta. Asimismo, ya ha habido pequeños actos de vandalismo en los vestuarios por parte de algunos usuarios, causando desorden y, en algunos casos, robos de geles o pequeños enseres de baño. Por lo tanto, ven necesario cobrar ese precio "simbólico", que de momento funcionará como un ensayo para ver si así evitan ambos problemas. "Abrir una cerradura cuesta igual cien euros, y ya hubo que abrir varias", expresa Goyanes.

La plataforma flotante de O Parrote estrena La Potera: paddle surf, kayak, aqua yoga, aqua barre y cafetería con vistas Más información

Pese a que Nacosta Watersports se trata de una empresa relacionada con el ámbito deportivo (tienen su ‘hogar’ en la playa de Santa Cristina, donde se ubica su escuela de iniciación y perfeccionamiento de deportes náuticos), en La Potera también se han topado con la gestión de unos vestuarios y del bar, ámbitos que no dominaban pero que, asegura Goyanes, están aprendiendo a gestionar.

Así, pese a los contratiempos con las taquillas, el gerente de La Potera se muestra encantado con cómo les están yendo las cosas. "La frase para definirlo es la mítica de esta zona: abarrote en O Parrote. Esto está lleno siempre", celebra. "De momento estamos muy contentos con el servicio, hay mucha gente y nos planteamos ya incluso qué otras oportunidades tenemos para hacer actividades deportivas y acuáticas aquí, que es lo que nos encanta hacer".

Ha acompañado hasta el momento el clima: "Tuvimos varios días buenos, con viento del nordés. No sabemos cómo será en los días que pueda estar más nublado o ya entrado el invierno, pero confiamos en que todo siga yendo bien", concluye. El cambio en el uso de las taquillas, por tanto, es solo un paso más en el perfeccionamiento de un servicio que los coruñeses disfrutan ya en O Parrote tras su inauguración hace varias semanas.