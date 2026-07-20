La nueva hamburguesería de A Coruña nacida tras un 'milagro'

Ronald y Eribeth, con una de sus hamburguesas Carlota Blanco

En A Coruña se está jugando de un tiempo a esta parte una auténtica batalla entre panes. Exactamente en el interior de dos rebanadas de pan brioche, opción predominante y casi exclusiva de los artesanos de la hamburguesa. Por eso, cada nueva burger que se suma a la oferta hostelera de la ciudad es por un lado una respuesta a la demanda de la ciudadanía, pero por otro un arriesgado paso al frente en un nicho de mercado cada vez más saturado. La pareja que desde hace 22 años forman Ronald Quintero y Eribeth Durán confía plenamente en sus posibilidades, y por eso han decidido crear Ronny’s Burger, el nuevo establecimiento situado en el número 21 de la calle Nicaragua.

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Eribeth y Ronald pueden decir que llegan con un pan bajo el brazo a un bajo en el que el pasado mes de febrero se dio una situación entre heroica y milagrosa: los vecinos evitaron un desastre cuando la propietaria del antiguo Bar Teide se quedó encerrada dentro durante un incendio. Ahora, en el nuevo ciclo, todavía son visibles las huellas de aquel negocio, como en una cristalera en la que todavía se puede leer el nombre que durante años se convirtió en referente en el entorno. “Al principio nos resultó complicado darnos a conocer, porque nos gastamos todos los ahorros en el local y no nos quedó dinero para hacer publicidad, así que mucha gente pasaba y preguntaba lo que éramos”, confiesa Eribeth.

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Lo que desde luego puede acreditar la pareja de emprendedores es experiencia. Aunque se trata del primer negocio juntos, desde que llegaron a A Coruña hace diez años no han hecho otra cosa que hamburguesas. “Ronald tiene una década de experiencia en locales como Goiko Grill, Efímero o Feypo, así que al final decidió montar su propia hamburguesería”, relata su pareja. De hecho, no es difícil adivinar que el nombre elegido es el mote familiar, que también bautiza una de las propuestas de la carta. “La Ronny’s y la Suprema con huevo son las dos favoritas del público”, explican.

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Respecto a la competencia y la proliferación de aperturas semejantes, Eribeth cree que se trata de una forma de escapar de la comida tradicional. “Es algo diferente a lo que preparas en casa, y locales de comida casera hay muchos, por lo que la experiencia de comer fuera también es tomarte algo distinto”, indica. Sin embargo, respecto a la antes mencionada ‘dictadura’ del pan brioche entre los especialistas, Ronny’s Burger ha decidido abrir la mano. “Tenemos también pan rústico y ofertas veganas, aunque el brioche esté más de moda”, anuncian. A la hora de disfrutar del producto, Ronny’s se convierte en una opción smash, económica y con seis variedades distintas. l