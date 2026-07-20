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A Coruña

Jesús Celemín regresa al Gobierno local de A Coruña para asumir la Concejalía de Infraestructuras

La alcaldesa, Inés Rey, ha presidido este lunes el pleno de toma de posesión del edil, cuyo nombramiento conlleva una reorganización de competencias en el ejecutivo municipal.

Redacción .
Redacción .
20/07/2026 14:51
Toma de posesión Jesús Celemín
Inés Rey preside la toma de posesión de Jesús Celemín como nuevo concejal de Infraestructuras
Patricia G. Fraga
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El Gobierno municipal de A Coruña incorpora desde este lunes a Jesús Javier Celemín Santos como nuevo concejal responsable del área de Infraestructuras. La alcaldesa, Inés Rey, presidió el pleno en el que el edil tomó posesión de su acta, formalizando así su regreso al ejecutivo local.

Celemín ya formó parte del Gobierno municipal durante el pasado mandato, cuando estuvo al frente de distintas áreas como Educación, Cultura, Memoria Histórica, Innovación, Industria y Empleo.

Su incorporación al equipo de gobierno implica una reorganización de las competencias municipales. Con la creación de la nueva etapa al frente de Infraestructuras, el área de Movilidad, que hasta ahora dependía de esta concejalía, pasará a integrarse en la Concejalía de Seguridad Ciudadana e Interior, dirigida por Montse Paz.

Durante el acto de toma de posesión, la alcaldesa dio la bienvenida a Jesús Celemín y destacó su trayectoria y compromiso con la ciudad.

“Celemín es sinónimo de implicación, capacidad de trabajo y diálogo. Llega con la voluntad de seguir ayudándonos a que A Coruña avance en un momento crucial para su desarrollo y transformación”, señaló Inés Rey.

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