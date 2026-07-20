Inditex destina 6,5 millones de euros a proteger el Amazonas

El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, y el director ejecutivo de Conservación Internacional, Sebastian Tröeng Cedida

Inditex y la organización ambiental Conservación Internacional han sellado una alianza para impulsar la protección del Amazonas. A través de este acuerdo, la compañía textil destinará unos 6,5 millones de euros entre los años 2026 y 2028 para apoyar el establecimiento de nuevas áreas protegidas y el fortalecimiento de la gestión de áreas de conservación en la Amazonia.

Este acuerdo contribuirá a la protección de "más de dos millones de hectáreas de bosque amazónico en seis países de la región", según destaca Inditex. Esto incluye las tierras indígenas de Cué-Cué y Marabitanas en Brasil, el territorio de la Nacionalidad Achuar en Ecuador, el área protegida Santos Mercado, Gran Manupare y Alto Beni en Bolivia, y los resguardos indígenas Camaritagua y Curare-Los Ingleses en Colombia, además de iniciativas en Perú y Surinam.

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"La Amazonia es un sistema vivo de importancia global: alberga cerca del 13% de todas las especies conocidas de la Tierra y guarda vastas reservas de carbono que, de liberarse a la atmósfera, equivaldrían a entre 15 y 20 años de emisiones globales de CO2. Sus bosques generan ríos voladores que llevan lluvias a toda Sudamérica, sosteniendo los cultivos, el agua dulce y los medios de vida de los que dependen cientos de millones de personas. Además, contiene aproximadamente una cuarta parte del agua dulce disponible del planeta", explica la empresa con sede en Arteixo.

Además, afirma que, en la actualidad, la tala de árboles ha provocado la desaparición del 15% de la superficie forestal de la selva y que los científicos estiman que, si la deforestación alcanza el 20-25% de la superficie, esto supondrá un punto de inflexión con consecuencias irreparables a nivel global en el clima, en la biodiversidad y en la desaparición de comunidades indígenas residentes en la zona.

Con este acuerdo, Inditex indica que refuerza su colaboración con Conservación Internacional, con quien selló una alianza estratégica en 2023 al sumarse al Regenerative Fund For Nature, destinando 15 millones de euros a impulsar prácticas de agricultura y ganadería regenerativa.

“Participar en este proyecto junto a Conservación Internacional supone contribuir a la protección de un territorio de enorme importancia para la biodiversidad y para las comunidades que dependen de él. La protección de la biodiversidad constituye un elemento clave para mantener el equilibrio de los ecosistemas y afrontar los desafíos derivados del cambio climático.” señaló Óscar García Maceiras, consejero delegado de Inditex.