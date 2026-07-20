Imagen de archivo de la Peregrinación al pasar por la Plaza de Alfonso XII Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años la infanta Elena se convertía en la estrella de Casas Novas, a la que llegaba tras ser madre de Victoria Federica. En 1976, hace 50 años, la bandera gallega regresaba a la Diputación de A Coruña, mientras que en 1951, hace 75, los tranvías empezaban a desaparecer reemplazados por los modernos trolebuses. Hace 100 años, en 1926, la ciudad demostraba su fe con una gran peregrinación a Santiago de Compostela para visitar la tumba del Apóstol.

Portada de El Ideal Gallego del 20 de julio de 2001 Archivo El Ideal Gallego

La infanta Elena cuida a su nueva hija mientras compite en Casas Novas

La participación de la infanta Elena provocó el lleno en el centro hípico de Casas Novas durante la primera jornada del concurso internacional de A Coruña. Aficionados y curiosos acudieron a las instalaciones de Larín para ver de cerca a la hija mayor de los reyes, quien alternó la competición con los cuidados maternales a Victoria Federica.

El hotel Finisterre cerrará sus puertas durante un año para convertirse en el primer hotel coruñés con categoría cinco estrellas. El edificio, propiedad del Banco Pastor, se someterá a una profunda reforma para cumplir todos los requisitos de un establecimiento de lujo. La metamorfosis sacrificará 31 habitaciones y el Finisterre pasará de tener 127 estancias a 96. Veintisiete serán suites.

Portada de El Ideal Gallego del 20 de julio de 1976 Archivo El Ideal Gallego

La Diputación iza la bandera gallega y varios periodistas de Madrid, de visita

Por primera vez en muchos años, la bandera gallega fue izada en un edificio público. En la Diputación coruñesa, con motivo del 18 de Julio, ondeaba la bandera blanca con la franja azul y, en el centro, el escudo de Galicia, al lado de la bandera nacional. Además, un grupo de periodistas de medios nacionales ha recorrido varias playas de la provincia invitados por la Diputación y el Ministerio de Información y Turismo dentro de una campaña para rehabilitar, ante la opinión pública, las playas coruñesas.

Un grupo de vecinos del Castrillón vuelve a resucitar su viejo problema de la falta de pavimentación: “En medio del grupo de unas cincuenta calles cuyo asfaltado fue aprobado en el último Pleno, no figura ni una sola del Castrillón”.

Portada de El Ideal Gallego del 20 de julio de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Los tranvías empiezan a decir adiós a la ciudad ante la llegada de trolebuses

Más tranvías arrollados por el progreso. Primero fueron los de San Andrés, ahora los de Puerta Real a Monelos. Siguen en turno los de Riazor. Prestan servicio provisional los autobuses por la Marina los Cantones hasta el día 24, en que comenzarán a circular los trolebuses. Para ellos el trayecto estará dividido en dos secciones: Puerta Real-Garás y Garás-Monelos, con tarifa de 50 céntimos cada una. Cesaron de circular con el fin de que pueda quedar totalmente instalada el tendido aéreo de los trolebuses que comenzarán a rodar la víspera del Apóstol Santiago.

Por otra parte, en la Casa de Socorro del Instituto fueron asistidos dos hombres de diversas lesiones de carácter leve en la cara, que se produjeron en una riña mantenida entre los dos.

Portada de El Ideal Gallego del 20 de julio de 1926 Archivo El Ideal Gallego

La gran Peregrinación del Arciprestazgo de Faro a Santiago

La Peregrinación del Arciprestazgo de Faro a Santiago es un paso más en el camino del resurgimiento religioso de la Coruña y su comarca. De las numerosas peregrinaciones que desfilaron el presente Año Santo por las rúas compostelanas las hubo más numerosas, pero más ordenadas, no, y acaso ninguna la igualase en entusiasmo y en devoción al Santo Apóstol. En la ciudad, las niñas de Atocha con sus profesoras y el infatigable don Baltasar al frente, se dirigieron cantando desde la Grande Obra hasta el Obelisco, donde subieron a dos magníficos ómnibus de Castromil para partir para Santiago. En el trayecto se incorporaron a los expedicionarios bastantes peregrinos. La mayor parte de los automóviles al llegar se dirigieron a la Catedral para visitar el sepulcro del Apóstol.