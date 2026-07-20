El barrio de Adormideras recupera su farmacia: “Los vecinos nos han acogido con mucho cariño”

Una clienta entra en la farmacia de Adormideras Javier Alborés

Los vecinos de Adormideras están de enhorabuena. Más de dos años después de que se cerrase la farmacia de este barrio, este lunes reabrió con una nueva gerencia que le ha puesto mucho mimo e ilusión a este proyecto. Y les ha venido de vuelta: “La gente nos ha acogido con mucho cariño y muy contentos de que volviésemos a abrir”.

Aunque todavía hay muchos que no se han enterado de la reapertura, ya hubo clientes que este lunes volvieron a cruzar las puertas de esta farmacia tan singular, por su magnitud y su particular edificio, en lo que ha sido todo un reto para Fernando Alonso y su equipo, compuesto por Cristina López y Manuela Miñones.

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Lo cierto es que el nuevo propietario, natural de Lugo y vecino de Oleiros, se ha encontrado con un problema tras otro durante el camino, pero finalmente ha logrado recuperar este edificio y darle “un servicio necesario” al barrio. “La gente ya va un pasito adelante y ahora están a ver si abren un supermercado, una panadería... Que poco a poco se vaya haciendo todo lo necesario. Al final, está bien salir por A Coruña, pero también hay que hacer vida en el barrio y tener todas las cosas a mano”, reflexiona Alonso.

La farmacia de Adormideras, por dentro Javier Alborés

El hecho de no contar con estadísticas previas tampoco puso fácil la reapertura, pues el equipo no era conocedor de las necesidades de los vecinos. “No sabíamos nada porque llevaba mucho tiempo cerrada. Pero aun así no hay descontento. Aunque haya faltas, las pedimos y la gente ha sido muy comprensiva”, asegura el nuevo dueño, que reconoce que el primer día “ha ido mucho mejor” de lo que sus nervios le permitían pensar.

Esta farmacia, que abre de lunes a viernes de 09.00 a 21.00 horas y los sábados de 09.00 a 14.30 horas, tiene mucho futuro por delante. Alonso ya está pensando en nuevos proyectos que desarrollar en este edificio. “Poco a poco, pero estamos felices de que nos den una oportunidad”.