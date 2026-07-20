Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El barrio de Adormideras recupera su farmacia: “Los vecinos nos han acogido con mucho cariño”

Los clientes celebran la reapertura tras más de dos años con este edificio cerrado

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
20/07/2026 16:40
La farmacia de Adormideras, en pleno funcionamiento
Una clienta entra en la farmacia de Adormideras
Javier Alborés
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Los vecinos de Adormideras están de enhorabuena. Más de dos años después de que se cerrase la farmacia de este barrio, este lunes reabrió con una nueva gerencia que le ha puesto mucho mimo e ilusión a este proyecto. Y les ha venido de vuelta: “La gente nos ha acogido con mucho cariño y muy contentos de que volviésemos a abrir”.

Aunque todavía hay muchos que no se han enterado de la reapertura, ya hubo clientes que este lunes volvieron a cruzar las puertas de esta farmacia tan singular, por su magnitud y su particular edificio, en lo que ha sido todo un reto para Fernando Alonso y su equipo, compuesto por Cristina López y Manuela Miñones.

Farmacia Adormideras

La farmacia de Adormideras reabrirá sus puertas el 20 de julio

Más información

Lo cierto es que el nuevo propietario, natural de Lugo y vecino de Oleiros, se ha encontrado con un problema tras otro durante el camino, pero finalmente ha logrado recuperar este edificio y darle “un servicio necesario” al barrio. “La gente ya va un pasito adelante y ahora están a ver si abren un supermercado, una panadería... Que poco a poco se vaya haciendo todo lo necesario. Al final, está bien salir por A Coruña, pero también hay que hacer vida en el barrio y tener todas las cosas a mano”, reflexiona Alonso.

Adormideras7_14451780
La farmacia de Adormideras, por dentro
Javier Alborés

El hecho de no contar con estadísticas previas tampoco puso fácil la reapertura, pues el equipo no era conocedor de las necesidades de los vecinos. “No sabíamos nada porque llevaba mucho tiempo cerrada. Pero aun así no hay descontento. Aunque haya faltas, las pedimos y la gente ha sido muy comprensiva”, asegura el nuevo dueño, que reconoce que el primer día “ha ido mucho mejor” de lo que sus nervios le permitían pensar.

Esta farmacia, que abre de lunes a viernes de 09.00 a 21.00 horas y los sábados de 09.00 a 14.30 horas, tiene mucho futuro por delante. Alonso ya está pensando en nuevos proyectos que desarrollar en este edificio. “Poco a poco, pero estamos felices de que nos den una oportunidad”. 

Una persona pasea, esta mañana, por las calles del barrio de Adormideras

El barrio de A Coruña en el que salir se ha convertido en una necesidad: “Es como vivir en una isla”

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, y el director ejecutivo de Conservación Internacional, Sebastian Tröeng

Inditex destina 6,5 millones de euros a proteger el Amazonas
Iván Aguiar
MAHOU_CALIDAD_02_V6[26][99]

Mahou, una cerveza Cinco de Cinco que arrasa en los World Beer Challenge
Redacción
Obras en el entorno de la Torre para instalar la estatua de los hermanos de la Lejía

Comienzan las obras de la estatua dedicada a los hermanos de la Lejía
Noelia Díaz
La farmacia de Adormideras, en pleno funcionamiento

El barrio de Adormideras recupera su farmacia: “Los vecinos nos han acogido con mucho cariño”
Lucía Crujeiras