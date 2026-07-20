Crece la prohibición de viviendas turísticas en las comunidades de vecinos de A Coruña

Pintada en la puerta de un edificio en el que hay viviendas de uso turístico en la calle del Orzán Quintana

“Esta comunidad no aprueba el uso turístico en ninguna de sus viviendas. Agradecemos se respete la normativa (comunitaria y municipal)”. Con este mensaje en una ventana del bajo de un edificio de la calle Amargura, en la Ciudad Vieja, una comunidad de vecinos anuncia la prohibición de los pisos turísticos en su inmueble. Y, pese a que este tipo de mensajes no suelen ser públicos, no es un caso aislado.

Desde que el año pasado se aprobó la normativa municipal, señala la presidenta del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia (Coafga), Teresa Suárez, “cada vez más la mayoría de las comunidades de propietarios solicitan que se incorpore al orden del día de las reuniones la prohibición de estas viviendas, y, por lo tanto, se prohíben”.

Esta medida, no obstante, no se toma necesariamente porque exista un problema con este tipo de uso de los pisos. “Es un tema muy público y ya de entrada los vecinos quieren prohibirlo. No es tanto porque haya un problema”, sostiene Suárez.

El cartel en un edificio de la calle Amargura Javier Alborés

Sin ir más lejos, en los últimos meses aparecieron pintadas en las fachadas de varios edificios en los que hay habilitados pisos turísticos. “Fóra de aquí” o “A vivenda é un dereito”, son algunos de los mensajes denunciados desde la propia Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga). Esta, además, pidió al Ayuntamiento que frenase la “degradación del clima social” que sufren. La alcaldesa, Inés Rey, condenó dichos ataques vandálicos contra estas viviendas, pero advirtió: “El Ayuntamiento no hace una campaña de señalamiento”

Es necesario tener en cuenta que la autorización para destinar una vivienda al uso turístico necesita “tres estadios”, el civil, el autonómico y el municipal. Además, “tener uno no exime de tener los otros, tienen que concurrir los tres”. Los propietarios tienen que adoptar, además, un acuerdo expreso, ya sea para permitir estas viviendas o prohibirlas. “Tienen que tener mayoría de tres quintos de propietarios y cuotas”, sostiene la presidenta del Coafga.

Aunque, claro, hay casos en los que los propios estatutos de la comunidad ya prohíben estas viviendas de origen, aunque son casos contados, ya que este modelo de vivienda, hace años, no estaba contemplado.

Así, según recoge la ordenanza municipal, “sobre a posibilidade dunha prohibición expresa polas comunidades de propietarios do establecemento no seu edificio de vivendas de uso turístico, o Concello carece de competencias para interferir nas relacións xurídico-privadas de orde civil, e por isto, nos acordos que ao respecto adoiten as comunidades cuxa procedencia corresponde, competencialmente, avaliar aos órganos xudiciais da xurisdición civil”.

La normativa

El pleno municipal aprobó de forma definitiva el 5 de junio de 2025 la ordenanza reguladora de las viviendas de uso turístico de A Coruña, justo cuando, tan solo cuatro días antes, la ciudad había alcanzado el número más alto hasta la fecha de estos inmuebles: 1.405.

Con la nueva ordenanza, los pisos turísticos solo están permitidos en bajos, primeras plantas o edificios destinados de forma exclusiva a esta actividad. Además, no pueden estar situados en una planta superior a una vivienda de uso residencial. Todo ello de acuerdo con los usos turísticos admisibles en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

Los propietarios de pisos turísticos, que llevan años defendiendo lo que consideran una condena social y una “persecución”, recuerdan que “en A Coruña, el número total de VUT no supera el 1% del parque inmobiliario, y las que están actualmente en funcionamiento no llegan al 0,1%. Es evidente que el problema de acceso a la vivienda no lo generan los vecinos que alquilan legalmente sus propiedades, sino la falta de políticas públicas que permitan un desarrollo normal del mercado residencial. Culparnos es tan injusto como ineficaz”, apuntó el vicepresidente de Aviturga y portavoz de la entidad de A Coruña, Rafael Serrano.

Según la última cifra conocida, del mes de abril, el número de viviendas de uso turístico es un 4,6% menor a la que había antes de la aprobación de la ordenanza municipal. Incluso cuando esta comenzó a gestarse ya se había comenzado a estancar el número de pisos turísticos.