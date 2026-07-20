A Coruña logra moderar la caída en la oferta de alquiler en el segundo trimestre del año

Una mujer observa los precios en una inmobiliaria Quintana

En un esfuerzo para intervenir el mercado alcista de la vivienda, el Gobierno de Inés Rey decidió convertir a la ciudad en zona de mercado tensionado, topando los precios de algunas viviendas. Sus críticos, como el PP, señalan que esto tiene como efecto colateral una reducción de la oferta, dado que algunos propietarios prefieren sacar sus viviendas del mercado si no pueden alquilarla bajo sus condiciones. Sin embargo, las últimas cifras ofrecidas por el portal Idealista parecen señalar que apenas ha caído la oferta. Es más, A Coruña es la capital de provincial gallega donde menos ha descendido en el segundo trimestre del año, apenas un 1%. Pero es que en el primer trimestre, la caída había sido del 33%.

Si se tiene en cuenta que en Ourense se redujo un 36%, en Lugo un 17% y en Pontevedra un 6%, la cifra se vuelve aún más llamativa. A nivel nacional, la reducción de la oferta es generalizada, excepto en casos como el de Madrid (+23%) Valencia (+21%), Barcelona (+9%), Sevilla (+9%), Santander (+1%) o Cuenca (+1%). La oferta de viviendas en venta se redujo un 7% durante el segundo trimestre de 2026, en comparación con el mismo trimestre de 2025.

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En cuanto a por qué solo crece significativamente la oferta en grandes ciudades, según Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, puede deberse a que los precios están tan altos que los compradores no pueden asumirlos. Esto podría suponer un descenso a medio plazo, según el experto.

Según la misma fuente, A Coruña ocupa el puesto número 26 en el ranking de ciudades españolas más demandas durante el primer semestre del año, con un 11,1 euros el metro cuadrado de media. Es un dato interesante porque es la primera vez que aparece A Coruña en esta lista.

El precio del alquiler, por cierto, ha subido un 0,8% durante el primer semestre del año. Esto quiere decir que se ha contenido y, de hecho, A Coruña es la ciudad gallega donde menos se ha incrementado el precio de alquiler. Para Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, “los datos del segundo trimestre de 2026 confirman lo previsible: en aquellos mercados con los precios topados, estos bajan”. Pero también se modera en otras ciudades, aunque más lentamente.

La normativa

Pero no todo el mercado se ha comportado de la misma manera. En el caso de la compra, esta semana, otro operador, el Grupo ST, señalaba que el precio de la vivienda nueva en A Coruña creció en el primer semestre del año un 6,6%. Lo mismo ocurrió en Santiago de Compostela (+7,1%), Vigo (+6,0%) y Lugo (+6,0%). Pero el estudio también añade que los datos determinan que los precios por metro cuadrado más elevados se registran en A Coruña con 2.369 euros.

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En el caso de la vivienda usada, Idealista también tiene algo que decir: el precio subió en A Coruña un 14,1%, lo que la convierte en la más cara de toda Galicia, con 3.205 euros el metro cuadrado de media. Nuevamente se da el fenómeno de moderación en las grandes ciudades mientras que en las medianas y pequeñas urbes, el fenómeno se deja notar en mucha menor medida, en lo que se refiere a la compra.

El Informe de Vivienda Nueva de Grupo ST sitúa el origen del problema residencial español en el desajuste entre la producción y las necesidades de vivienda. Es decir, la vieja y consabida ley de la oferta y la demanda.