Condenado un cabo del acuartelamiento de Atocha en A Coruña por abuso y maltrato a un soldado

Cuartel de Atocha El Ideal Gallego

El Tribunal Militar Territorial de A Coruña ha condenado a un cabo del Ejército de Tierra, destinado en el acuartelamiento de Atocha, en la ciudad herculina, al pago de una multa de 180 euros y de una indemnización de 2.000 en concepto de daños morales por abuso y maltrato a un soldado en relación a un caso en el que se iniciaron actuaciones judiciales en 2025.

Según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, y tal y como reconoció el condenado, el día en el que sucedieron los hechos este militar llegó al cuartel de madrugada en "evidente estado de embriaguez y olor a alcohol".

Allí, concreta, amedrentó a un subordinado a quien impidió la salida de un aseo "agarrándole por el cuello con una mano y después sujetándole por la pechera con ambas manos empujándole contra la pared varias veces".

Los hechos relatados son considerados constitutivos de un delito de abuso de autoridad en la modalidad de maltrato de obra, lo que fue aceptado por el condenado como recoge el fallo del Tribunal Militar Territorial de A Coruña.